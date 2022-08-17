Kandıra Babalı Dikili’de 1000 metreküp depo yapılıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, Kandıra ilçesinin turizm merkezlerinden Babalı ve Dikili bölgesinin bol ve düzenli içme suyu ihtiyacının karşılanması için 1000 m3 kapasiteli betonarme depo inşa ediyor.

CAZİBE MERKEZİ

İlçe merkezine 30 km mesafede olan Babalı ve Dikili, Kandıra'nın Karadeniz’e en uzun sahil bölgesidir. Açık deniz özelliği ile rüzgârlı havalarda sörf meraklılarına sörf yapma imkânı sunan Babalı Dikili, birçok coğrafi özelliğinden dolayı yerli ve yabancı turistin ilgisini çekmektedir.

İNŞA ÇALIŞMALARI BAŞLADI

KBB İSU Genel Müdürlüğü, Babalı Dikili bölgesinde yaşayan vatandaşların yanı sıra yaz aylarında deniz turizmi nedeniyle nüfusu yoğun bir şekilde artan bölgenin içme ve kullanma suyu ihtiyacının karşılanması ve depolanması için hazırladığı projeye başladı. Bölgenin önümüzdeki süreçteki nüfus yoğunluğunu göz önünde bulundurularak 1000 m3 kapasiteli olarak inşa ediliyor. Betonarme olarak yapılacak deponun kazı çalışmaları sürüyor. Namazgah Barajı’ndan su sağlanan ve geçtiğimiz yıllarda içme suyu şebeke hatları yapılan Babalı ve Dikili bölgesine yapılan deponun önümüzdeki yaz sezonunda hizmete alınması hedefleniyor.

ATIKSU ARITMA TESİSİ İNŞA EDİLECEK.

Ayrıca, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü olarak müsilajla mücadele kapsamında Kandıra İlçemizin Babalı ve Dikili yerleşim bölgeleri başta olmak üzere Karaagaç, Çamkonak, Çakırbeyli, Ballar, Pınardüzü, Akçabeyli Mahallelerinin bölgedeki kırsal yerleşim alanlarının tamamının atık sularının toplanarak ileri biyolojik atıksu arıtma prosesiyle arıtılması için 10.000 m3/gün kapasiteli ileri biyolojik atıksu arıtma tesisi inşa edilecek. Proje kapsamında 137 km kanalizasyon altyapı hattı ve 165 km içme suyu hattının yapılması projelendirildi. Projeleri tamamlanan işlerin ihale sürecinin 2022 yılı sonunda tamamlanması planlanıyor.