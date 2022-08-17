Gölcük Rotary Kulübü deprem şehitlerini andı

Gölcük Rotary Kulübü Dönem Başkanı Prof. Dr. Cumhur Cevdet Kesemenli ve kulüp üyelerinin hazır bulunduğu anma etkinliği saat 19.00’dan 23.00’a kadar sürdü. Vatandaşlara sıcak lokma dağıtılırken Kızılay’la işbirliği halinde yapılan etkinlik boyunca kulüp üyeleri ve çok sayıda vatandaş kan bağışında bulundu. Rotaray Kulübü üyeleri etkinlik boyunca halka deprem farkındalık broşürleri dağıttı.
“KAYBETTİKLERİMİZİ ANIYORUZ”
Gölcük Rotary Kulübü olarak yıl 16 Ağustos akşamı deprem anma etkinliği yapıyoruz. Bu dönem de dernek başkanı olarak görev yapan ben Prof. Dr. Cumhur Cevdet Kesemenli ve yönetimim tarafından etkinlik organize edildi. Asıl amacımız 1999’da kaybettiklerimizi anmak, onlara dua etmek. Onların ruhuna lokma döktük. Kan Bağışı etkinliğimiz oldu. Her şeyden önce amacımız depremi unutturmamak. Deprem insanları öldürmüyor. İnsanları öldüren binalardır. 1999 depreminde yaşadıklarımızdan örnek çıkararak yeni yapılan binalarımızın depreme, teknik koşullara uygun olarak yapıldığı takdirde depremin öldürücü etkisinden kurtuluruz” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.