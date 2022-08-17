17 Ağu 2022 - 11:57- Gündem G: 17 Ağu 2022 - 12:00

Gölcük Rotary Kulübü deprem şehitlerini andı

Gölcük Rotary Kulübü tarafından gelenekselleştirilen Deprem Anma ve Lokma Dağıtım Etkinliği’ni bu yıl da Değirmendere Çınarlık Meydanı’nda gerçekleştirdi.

Serhat Güneş
Serhat Güneş Tüm Haberleri
Gölcük Rotary Kulübü deprem şehitlerini andı mask
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Gölcük Rotary Kulübü Dönem Başkanı Prof. Dr. Cumhur Cevdet Kesemenli ve kulüp üyelerinin hazır bulunduğu anma etkinliği saat 19.00’dan 23.00’a kadar sürdü. Vatandaşlara sıcak lokma dağıtılırken Kızılay’la işbirliği halinde yapılan etkinlik boyunca kulüp üyeleri ve çok sayıda vatandaş kan bağışında bulundu. Rotaray Kulübü üyeleri etkinlik boyunca halka deprem farkındalık broşürleri dağıttı.

KAYBETTİKLERİMİZİ ANIYORUZ”

Gölcük Rotary Kulübü olarak yıl 16 Ağustos akşamı deprem anma etkinliği yapıyoruz. Bu dönem de dernek başkanı olarak görev yapan ben Prof. Dr. Cumhur Cevdet Kesemenli ve yönetimim tarafından etkinlik organize edildi. Asıl amacımız 1999’da kaybettiklerimizi anmak, onlara dua etmek. Onların ruhuna lokma döktük. Kan Bağışı etkinliğimiz oldu. Her şeyden önce amacımız depremi unutturmamak. Deprem insanları öldürmüyor. İnsanları öldüren binalardır. 1999 depreminde yaşadıklarımızdan örnek çıkararak yeni yapılan binalarımızın depreme, teknik koşullara uygun olarak yapıldığı takdirde depremin öldürücü etkisinden kurtuluruz” dedi.

# tarafından, başkanı

17 Ağu 2022 - 11:57 - Gündem

Muhabir  Serhat Güneş

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