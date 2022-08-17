İzmitli genç boğularak yaşamını yitirdi

İzmit'te ikamet eden ve Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi olan 22 yaşındaki Mehmet Talha Köse, serinlemek için Kandıra Seyrek sahilinde denize girdi. Mehmet Talha'yı bir süre sonra hareketsiz olduğunu gören çevredeki vatandaşlar hemen sağlık ekiplerine durumu bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Mehmet Talha'ya ilk müdahalede bulundu. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Kandıra M. Kazım Dinç Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mehmet Talha Köse tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 22 yaşındaki gencin cenazesi bugün İzmit Erenler Mahallesi'nde bulunan Yunus Emre Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Kent Mezarlığı'nda toprağa verilecek.