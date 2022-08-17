17 Ağu 2022 - 12:04- Asayiş G: 17 Ağu 2022 - 14:20

İzmitli genç boğularak yaşamını yitirdi

İzmit'te ikamet eden 22 yaşındaki Mehmet Talha Köse Kandıra'da serinlemek için girdiği denizde boğularak can verdi
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İzmit'te ikamet eden ve Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi olan 22 yaşındaki Mehmet Talha Köse, serinlemek için Kandıra Seyrek sahilinde denize girdi. Mehmet Talha'yı bir süre sonra hareketsiz olduğunu gören çevredeki vatandaşlar hemen sağlık ekiplerine durumu bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Mehmet Talha'ya ilk müdahalede bulundu. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Kandıra M. Kazım Dinç Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mehmet Talha Köse tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 22 yaşındaki gencin cenazesi bugün İzmit Erenler Mahallesi'nde bulunan Yunus Emre Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Kent Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
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17 Ağu 2022 - 12:04 Kocaeli- Asayiş

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Yorumlar

(3)
03

Korkuyorum - Yüzme biliyorum demek yetmiyor. Sevenlerine sabırlar diliyorum. Allah rahmet eylesin

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 17 Ağustos 13:46
02

Erol Demirbek Türk - ALLAH rahmet eylesin çok acı bir kayıp , yakınlarına sabırlar dilerim.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 17 Ağustos 12:20
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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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