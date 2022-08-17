Çeker: Kocaeli Üniversitesi Rektörü personelin mağduriyetini gidermelidir

Personel maaşlarının banka üzerinden ödenmesi için Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü ile banka arasında yapılan ihale günümüz şartlarına göre revize edilerek personelin yaşamış olduğu mağduriyete son verilmesi için Türk Sağlık Sen Kocaeli Şube Başkanı Ömer Çeker, Şube Başkan Yardımcısı Hüseyin Ozan Yüzüak, Umut Birol, Serap Koçhisar, İzmit İlçe Temsilcisi Hüseyin Özdemir, Kocaeli Üniversitesi Hastanesi Baş Temsilci Özlem Çağın, Temsilci Ömer Koyuncu, Yalçın Gül, Kocaeli Devlet Hastanesi Temsilcisi Hakan Kayman, üye Fehmi Can Aktürk, üye Süheyla Kütükçü ile birlikte şube binasında basın açıklaması gerçekleştirdi.

“ASTRONOMİK RAKAMLARA ULAŞTI”

Şube Başkanı Ömer Çeker açıklamasında şu ifadelere yer verdi; “Kocaeli Üniversitesi’ne bağlı faaliyet gösteren kuruluşlarda görev yapan personellerin maaş ve özlük haklarının banka üzerinden ödenmesi için 09 Ekim 2019 tarihinde ihale yapılmıştır. İhaleyi kazanan banka ile kurum yetkilisi dört yıllık sözleşme imzalamıştır. O günkü şartlar altında yapılan sözleşme günümüz şartlarına göre revize edilerek güncellenmesi zaruridir. Ekonomik gelişmelere bağlı olarak, kurum çalışanlarının maaşlarına, Sabit Ek ödemelerine, Nöbet ücretlerine gelen zamlar neticesinde kurumun çalışanlar adına bankaya yatırmış olduğu paraların meblağı yükselmiştir. Son günlerde kurumlar ile bankaların yapmış oldukları promosyon sözleşmeleri astronomik rakamlara ulaşmıştır. Daha önceden sözleşme imzalamış kurumların çalışanlarına bankalar düşük miktarlarda promosyon ücreti ödemişlerdir. Günümüzde Bankalar emeklilere 8500 TL. promosyon ücreti ödemeyi taahhüt etmektedirler.

“PERSONELİN MAĞDURİYETİNİ GİDERMELİDİR”

Önceden promosyon anlaşması yapan bankalar avantajlı, çalışanlar ise mağdur durumdadır. Yaşanan mağduriyetin giderilmesi için geçmiş yıllarda kurum ile bankanın yapmış olduğu promosyon sözleşmelerinin güncellenmesi gerekmektedir. Rakamlar her gecen gün yükselmektedir. Personel maaşlarının banka üzerinden ödenmesi için Şanlı Urfa Harran Üniversitesi üç yıllık İhale yapmış ihaleyi İş Bankası 37 bin 250 TL teklif vererek kazanmış olup, kurum ile promosyon sözleşmesini imzalamıştır. Ülke genelinde bir çok kurum, bankalar ile yapmış oldukları promosyon sözleşmelerinin revize edilmesi için bankalar ile görüşmelere başlamış veya revize edilmesi için kurum bankaya müracaat etmiştir. Banka ile anlaşma sağlanamıyor ise kamu kurumlarının alacaklarına uygulanan gecikme faiz oranları çerçevesinde bankaya cezai müideyi ödenerek protokolü sonlandırmıştırlar. Kocaeli Üniversitesi Rektörü personelin ali menfaatini göz önüne alarak cezai müideyi ödemek suretiyle promosyon sözleşmesini sonlandırarak personelin mağduriyetini gidermelidir.

“DİLEKÇE ÖRNEKLERİ HAZIRLANDI”

Türk Sağlık Sen olarak geçmişte olduğu gibi bugünde çalışanın yanındayız. Kuruma müracaatımızı yaptık. Personelin mağdur edilmesine, usulsüz uygulamalara göz yummayacağız. Promosyon sözleşmesinin revize edilmesi veya iptal edilmesi içinde çalışanların kuruma müracaatları için hukuk büromuzca dilekçe örnekleri hazırlanmıştır. İsteyen kurum çalışanları dilekçeleri temsilcilerimizden veya sendikadan temin edebilirler. Konunun takipçisiyiz.”