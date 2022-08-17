Kocaelispor’da diğer forma kol sponsoru Antik Köfte oldu

Yeni sezonda mutlak şampiyonluk hedefleyen Kocaelispor’da forma sponsorları netleşmeye başladı. Yeşil siyahlılarda diğer forma kol sponsoru Antik Köfte oldu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Antik Kapı Yönetim Kurulu Başkanı İslam Yücel konu ile ilgili bir araya gelindiği ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Tahir Büyüakın’ın oluru ile anlaşmanın sağlandığı öğrenildi. Her geçen gün büyüyen Antik Köfte’nin Sekapark, Ormanya, Kartepe, Darıca ve Darıca İskele olmak üzere 5 şubesi bulunuyor. Bilindiği üzere Kocaelispor’un diğer forma kol sponsoru CNR Flex olmuştu.