Yeni sezonda mutlak şampiyonluk hedefleyen Kocaelispor’da forma sponsorları netleşmeye başladı. Yeşil siyahlılarda diğer forma kol sponsoru Antik Köfte oldu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Antik Kapı Yönetim Kurulu Başkanı İslam Yücel konu ile ilgili bir araya gelindiği ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Tahir Büyüakın’ın oluru ile anlaşmanın sağlandığı öğrenildi. Her geçen gün büyüyen Antik Köfte’nin Sekapark, Ormanya, Kartepe, Darıca ve Darıca İskele olmak üzere 5 şubesi bulunuyor. Bilindiği üzere Kocaelispor’un diğer forma kol sponsoru CNR Flex olmuştu.
17 Ağu 2022 - 12:20- Spor Güncelleme: 17 Ağu 2022 - 12:21
Kocaelispor’da diğer forma kol sponsoru Antik Köfte oldu
Yeni sezonda mutlak şampiyonluk hedefleyen Kocaelispor’da forma sponsorları netleşmeye başladı. Yeşil siyahlılarda diğer forma kol sponsoru Antik Köf...
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.