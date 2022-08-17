17 Ağu 2022 - 12:37- Gündem G: 17 Ağu 2022 - 12:38

İzmit Belediyesi'nden Çayırköy’e yeni ve konforlu yol 

İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Çayırköy Mahallesi Hacıoğlu Mevkii’ne yeni konforlu ve modern bir yol kazandırmak adına çalışmalarına devam ediyor

İzmit Belediyesi'nden Çayırköy’e yeni ve konforlu yol  mask
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İzmit Belediyesi kent genelinde yaya ve araç ulaşımını çok daha güvenli ve kullanışlı hale getirmek adına çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda zamanla deforme olan yolları konforla buluşturan ekipler Çayırköy Mahallesi Hacıoğlu Mevkii’nde harekete geçerek yol yenileme çalışması başlattı. 

220 METRE UZUNLUĞUNDA

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Çayırköy Mahallesi Hacıoğlu Mevkii’nde 220 metre uzunluk ve 5 metre genişliğe sahip Küme Evler Sokak’ta beton yol yapımı çalışmalarına devam ediyor. Titizlikle çalışan ekipler çalışmaları kısa sürede tamamlayarak vatandaşların kullanımına sunmaya hazırlanıyor.

17 Ağu 2022 - 12:37 - Gündem

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