İzmit Belediyesi'nden Çayırköy’e yeni ve konforlu yol 

İzmit Belediyesi kent genelinde yaya ve araç ulaşımını çok daha güvenli ve kullanışlı hale getirmek adına çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda zamanla deforme olan yolları konforla buluşturan ekipler Çayırköy Mahallesi Hacıoğlu Mevkii’nde harekete geçerek yol yenileme çalışması başlattı.
220 METRE UZUNLUĞUNDA
Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Çayırköy Mahallesi Hacıoğlu Mevkii’nde 220 metre uzunluk ve 5 metre genişliğe sahip Küme Evler Sokak’ta beton yol yapımı çalışmalarına devam ediyor. Titizlikle çalışan ekipler çalışmaları kısa sürede tamamlayarak vatandaşların kullanımına sunmaya hazırlanıyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.