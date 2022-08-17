Derince’de sünnet şöleni yapılacak

Derince Belediyesi’nin düzenleyeceği sünnet şöleni için hazırlıklar tamamlandı. 20 Ağustos Cumartesi günü Kent Meydanı’nda gerçekleşecek sünnet şöleni 15.30 - 22.00 saatleri arasında yapılacak. Saat 15.30’da Kent Meydanı’nda buluşacak olan çocuklar, 16.00 itibariyle mehteran eşliğinde Kent Meydanı’ndan yeni belediye hizmet binasına kadar kortej yürüyüşü yapacak. Burada üstü açık sünnet otobüsüne binecek olan çocuklar, mahallelerin ana caddelerinde mutluluklarını ilçe halkıyla paylaşacak. 17.30 itibariyle Kent Meydanı’nda yemek ikramının gerçekleşeceği programda, daha sonra Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, çocuklarla ve aileleriyle hatıra fotoğrafı çektirecek.
Başkan Zeki Aygün, tüm Derincelileri 20 Ağustos Cumartesi günü, sünnet çocuklarının heyecanını paylaşmak üzere Derince Kent Meydanı’na davet etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.