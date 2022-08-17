Uğurcan Bekçi: Herkesten çok benim mücadele etmem lazım

Kocaelispor’un İzmitli kanat oyuncularından Uğurcan Bekçi elinden geldiğinden fazla çalışması ve mücadelesi etmesi gerektiğini ifade etti.

ÇOCUKLUK HAYALİMDİ

İzmitli olduğu için kendisi adına daha fazla sorumluluk alması gerektiğinin altını çizen başarılı futbolcu şu şekilde konuştu: Öncelikle Kocaelispor’da olmaktan dolayı çok mutluyum. Burası benim çocukluk hayalimdi ve bir gün gerçekleşeceğini biliyordum. Umarım bu sezon sonunda takımımızı hak ettiği yerlere getireceğiz. Tüm takım gerekeni yapacak, ben de elimden gelenin daha fazlasını yapmaya hazırım. Çünkü ben İzmit’in, Kocaeli’nin çocuğuyum. Her şeyimi en fazlasıyla vermek zorundayım.

ÖNÜMÜZDE KİME DURAMAZ

2. Lig’deyiz belki ancak Süper Lig seviyesinde bir kulübüz. Gerçekten Kocaelispor çok büyük bir camia. Tecrübeli ağabeylerimiz de var, genç oyuncularımız da var. Aile gibiyiz. Sakatlık olmadan çok güzel bir kamp geçiriyoruz. Kadromuz dışarıdan bakıldığı zaman üst düzey bir kadro. Ben 2 senedir bu ligdeyim. İsimden ziyade 2. Lig’de takım olmak çok önemli. Eğer takım olmayı başarırsak önümüzde kimse duramaz.

TAKIM OLALIM YETER

Rakiplerimizi asla küçümsemiyoruz ama üst düzey bir takımız. Bizim grup daha sakin geçebilecek bir grup. Ama genelde böyle olmuyor, Ben Erzincan’da oynarken bize küme düşer diye bakılıyordu ama play-off oynadık. Bu ligde takım olduktan sonra gerisinin çok bir önemi yok.