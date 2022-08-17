Son prova Çorum ile

Kocaelispor sezon öncesi hazırlıklarını Bolu’da tamamlamak üzere. Yeşil siyahlılar kamptaki dördüncü ve son maçını 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Çorum Futbol Kulübü ile oynayacak. Bolu Von Otel sahasındaki mücadele saat 18.00’de başlayacak.