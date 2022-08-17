Çakar: “Ucuz gıda yalanı ile halkımızın duyguları ile oynadılar”

Cumhuriyet Halk Partisi İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar, Tarım Kredi Kooperatifleri Marketlerinin yapıldığı öner sürülen indirimler ile ilgili açıklama yaptı. İndirim iddialarının tamamen algı yönetimi olduğunu ifade eden Çakar indirimini yeterli olmadığını belirtti. Halkın aldatıldığını söyleyen Çakar, “Önceki gün, yine büyük bir algı yönetimi ve devleti yönetenler ağzı ile aldatmacaya uyandık. Tarım Kredi Kooperatifleri, fiyatları % 30 indirecek! Devlet, söz verdiğinde tutmalı. Zaten pahalılıkla, enflasyonla, işsizlikle mücadele halkını göz göre göre aldatmamalı. Maalesef hayat pahalılığı altında ezilen vatandaşlarımız, dün Tarım Kredi Kooperatifi marketleri önünde kuyruk oluşturdu. Bir nebze olsun rahatlamak, evlerine ucuz gıda ve temizlik maddesi alabilmek umudu ile sıra bekledi. Ancak marketin kapısından girdiği an hayal kırıklığı, çıkarken üzüntü içerisindeydi. Zira vuslat başka bahara kalmış, yine kandırılmışlardı” ifadelerine yer verdi.

“UCUZ GIDA YALANI”

Partili Cumhurbaşkanının sözüne güvenerek hareket etmenin yanlış olduğunu, bir daha güvenmemeleri gerektiğini anladığını ifade eden vatandaşlarımızın duyguları ile oynamaya, onları ucuz gıda yalanı ile kandırmaya hiç kimsenin hakkı yoktur. Devlet, kandırmaz. Devlet, yalan söylemez. Birkaç örnek verelim. Ekonomi profesörü olduğunu iddia eden ama indirim oranlarını hesaplayamayan Partili Cumhurbaşkanı’nın sözünün artık dinlenmediğinden mi, kendisinin basit hesaplamaların içinden çıkamadığından mı, bilinmez. Ama fiyatlar kendisini yalanlıyor, biz değil.

Bulgur: 14,50 TL’den 13,90 TL’ye,

Makarna: 5,25 TL’den 4,70 TL’ye,

Salça:17,50 TL’den 16,50 TL’ye inmiş.

“YÜZDE 5 İNDİRİM UYGULANDI”

Bu üç kalemdeki indirim oranı %5 civarında. Diğer ürünlerde indirim yok, birçok Tarım Kredi Kooperatifi mağazasında ise şeker ve Ayçiçek yağı yok. AKP her zamanki gibi halkımızı kandırmaya devam ediyor. Bu yalanı, daha önce onlarca kez müjdelenen doğalgaz kaynağı, yerli uçak, yerli montaj ama yabancı parçalar ile üretileceği söylenen yerli araba, uzaya çıkış bileti, 3600 ek gösterge oyunu ve daha nice yalanlarda görmüştük. Bırakın halkı kandırmayı, yoksul yurttaşların duyguları ile oynamaktan vazgeçin. Cumhuriyet Halk Partisi İktidarı çok yakındır. Devletin yalan söylemeyeceği, halkı kandırmayacağı, Sizleri fiyatların sözle değil, üretim ile indirilebileceğini öğreteceği, Yurttaşların yoksulluktan adım adım kurtarılarak tekrar gülmeyi öğreneceği, Üretimin desteklenerek tekrar tarım ve hayvancılık ürünlerinde kendi kendine yetebilen ülke haline geleceğimiz günleri bekleyin. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarını bekleyin.”