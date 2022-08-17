17 Ağu 2022 - 13:55- Gündem G: 17 Ağu 2022 - 13:57

Çakar: “Ucuz gıda yalanı ile halkımızın duyguları ile oynadılar”

CHP İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar Tarım Kredi Kooperatifleri Marketlerinde söylendiği gibi yüzde 30 civarında indirim yapılmadığını ifade ederek ucuz gıda yalanı ile vatandaşların duygularıyla oynandığını söyledi

Serhat Güneş
Serhat Güneş Tüm Haberleri
Çakar: “Ucuz gıda yalanı ile halkımızın duyguları ile oynadılar” mask

Cumhuriyet Halk Partisi İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar, Tarım Kredi Kooperatifleri Marketlerinin yapıldığı öner sürülen indirimler ile ilgili açıklama yaptı. İndirim iddialarının tamamen algı yönetimi olduğunu ifade eden Çakar indirimini yeterli olmadığını belirtti. Halkın aldatıldığını söyleyen Çakar, “Önceki gün, yine büyük bir algı yönetimi ve devleti yönetenler ağzı ile aldatmacaya uyandık. Tarım Kredi Kooperatifleri, fiyatları % 30 indirecek! Devlet, söz verdiğinde tutmalı. Zaten pahalılıkla, enflasyonla, işsizlikle mücadele halkını göz göre göre aldatmamalı. Maalesef hayat pahalılığı altında ezilen vatandaşlarımız, dün Tarım Kredi Kooperatifi marketleri önünde kuyruk oluşturdu. Bir nebze olsun rahatlamak, evlerine ucuz gıda ve temizlik maddesi alabilmek umudu ile sıra bekledi. Ancak marketin kapısından girdiği an hayal kırıklığı, çıkarken üzüntü içerisindeydi. Zira vuslat başka bahara kalmış, yine kandırılmışlardı” ifadelerine yer verdi.

“UCUZ GIDA YALANI”

Partili Cumhurbaşkanının sözüne güvenerek hareket etmenin yanlış olduğunu, bir daha güvenmemeleri gerektiğini anladığını ifade eden vatandaşlarımızın duyguları ile oynamaya, onları ucuz gıda yalanı ile kandırmaya hiç kimsenin hakkı yoktur. Devlet, kandırmaz. Devlet, yalan söylemez. Birkaç örnek verelim. Ekonomi profesörü olduğunu iddia eden ama indirim oranlarını hesaplayamayan Partili Cumhurbaşkanı’nın sözünün artık dinlenmediğinden mi, kendisinin basit hesaplamaların içinden çıkamadığından mı, bilinmez. Ama fiyatlar kendisini yalanlıyor, biz değil.

Bulgur: 14,50 TL’den 13,90 TL’ye,

Makarna: 5,25 TL’den 4,70 TL’ye,

Salça:17,50 TL’den 16,50 TL’ye inmiş.

“YÜZDE 5 İNDİRİM UYGULANDI”

Bu üç kalemdeki indirim oranı %5 civarında. Diğer ürünlerde indirim yok, birçok Tarım Kredi Kooperatifi mağazasında ise şeker ve Ayçiçek yağı yok. AKP her zamanki gibi halkımızı kandırmaya devam ediyor. Bu yalanı, daha önce onlarca kez müjdelenen doğalgaz kaynağı, yerli uçak, yerli montaj ama yabancı parçalar ile üretileceği söylenen yerli araba, uzaya çıkış bileti, 3600 ek gösterge oyunu ve daha nice yalanlarda görmüştük. Bırakın halkı kandırmayı, yoksul yurttaşların duyguları ile oynamaktan vazgeçin. Cumhuriyet Halk Partisi İktidarı çok yakındır. Devletin yalan söylemeyeceği, halkı kandırmayacağı, Sizleri fiyatların sözle değil, üretim ile indirilebileceğini öğreteceği, Yurttaşların yoksulluktan adım adım kurtarılarak tekrar gülmeyi öğreneceği, Üretimin desteklenerek tekrar tarım ve hayvancılık ürünlerinde kendi kendine yetebilen ülke haline geleceğimiz günleri bekleyin. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarını bekleyin.”
# Kocaeli haberleri, Kocaeli, KOCAELİ GAZETESİ, kocaeli gazeteleri, kocaeli haber, kocaeli manset, Kocaeli Gazete, kocaeli son dakika, Dilovası, kocaeli guncel haberler, Darıca, kocaeli manset-haber, kocaeli flas haber, kocaeli gazete haber, son dakika haberleri, Kartepe, Körfez, Gebze, kocaeli gündem, , Çayırova, Gölcük, Başiskele, İzmit, ile, bir, başkanı

17 Ağu 2022 - 13:55 - Gündem

Muhabir  Serhat Güneş

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.080.142 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(2)
02

Aynı Rolde - Depremde enkazda kalan milletin parasını başka yerde harcayan zihniyetin utanması varmıydı bizde gittik kör nereye baktın

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 17 Ağustos 14:06
01

Harun Yahya - Millet mi keriz sizmi çok uyanık yalan haber yapıyorsunuz ondanmi tarım kredi market 'girilmiyor kuyruk bekliyorlar

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 17 Ağustos 14:05

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Depremde yaşamını yitirenler için eller semaya açıldı mask
Depremde yaşamını yitirenler için eller semaya açıldı
İzmit Belediyesi'nden Çayırköy’e yeni ve konforlu yol  mask
İzmit Belediyesi'nden Çayırköy’e yeni ve konforlu yol 
Kandıra Babalı Dikili’de 1000 metreküp depo yapılıyor mask
Kandıra Babalı Dikili’de 1000 metreküp depo yapılıyor
İzmit'te 3+1 95 m² daire icradan satılık mask
İzmit'te 3+1 95 m² daire icradan satılık
TOKİ'den iş yeri satış ihalesi mask
TOKİ'den iş yeri satış ihalesi
Balıkesir Üniversitesi akademik personel alım ilanı mask
Balıkesir Üniversitesi akademik personel alım ilanı
Anket Asgari ücrete yapılan zammı yeterli buluyor musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL