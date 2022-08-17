17 Ağu 2022 - 13:59- Asayiş G: 17 Ağu 2022 - 14:01

"Dur" ihtarına uymadı, polis memuruna çarpıp kaçtı

Darıca'da "dur" ihtarına uymayan sürücünün otomobiliyle çarptığı polis memuru yaralandı. Hastaneye kaldırılan polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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Olay, Darıca ilçesi Emek Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri Fatih Sultan Mehmet Caddesi üzerinde rutin asayiş uygulaması yaptığı esnada, 41 AKB 287 plakalı Fiat marka otomobilin sürücüsü, "dur" ihtarına uymadı. Önce polis memuru R.A.'ya çarpan otomobil, daha sonra ters yöne girerek olay yerinden uzaklaştı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı polis memuru R.A., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Polis memuru R.A.’ya çarpıp kaçan otomobil, Sırasöğütler Mahallesi Öksüz Sokak'ta boş arazide bulundu. Olay yeri inceleme ekipleri otomobilden parmak izi ve örnekler aldı. Sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.
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17 Ağu 2022 - 13:59 Kocaeli/ Darica- Asayiş

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