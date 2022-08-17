CHP Derince Geçici Yönetim Kurulu resmen göreve başladı

Başkan Çelik yayınladığı açıklamada şu ifadelere yer verdi; "Geçtiğimiz günlerde Derince İlçe Örgütü'müzde yaşanan istifaların ardından ilçe yönetiminin düşmesi sonrası il başkanlığımız tarafından genel merkeze bildirilen beş kişilik geçici ilçe yönetim kurulu Merkez Yürütme Kurulu Toplantısı'nda onaylandı. CHP Derince Geçiçi Yönetim Kurulu olarak mazbatamızı İl Başkanımız Harun Özgür Yıldızlı ve il yönetiminden bugün alarak ilçe göreve başlamış bulunmaktayız. Derince İlçe Örgütü'müzü olağanüstü kongreye götürerek, iktidara yürüyen partimizin diğer tüm çalışmalarını sekteye uğratmadan devam etmesini sağlamak amacındayız. Derince İlçe Başkanlığı olarak parti binamız 10:00-18:00 saatleri arasında faaliyetlerini yürütecek olup, aynı zamanda parti okulumuzun ve il eğitim sekreterliğimizin koordinasyonundaki ilçe eğitim kurulu ve eğitim komisyonumuzun eğitim sürecini devam ettirecek, öbek örgütlenmesi eğitimi ve öbek çalışmalarımızı sürdürecektir. Derince İlçe Geçici Yönetim Kurulu olarak Yaşar Çelik başkanlığında Sabriye Şahin, Şemsettin Durgun, Hüseyin Erenler ve Mustafa Çelikkol yönetiminde bu görevi sürdüreceğiz. Bugünkü yapılan yönetim kurulu toplantısında alınan kararlar gereği 18 Eylül 2022 tarihinde olağan üstü kongre takvimi kararlaştırılmış olup kongre takvimine uygun çalışmalar başlatılmıştır. İlçe başkanlığı için yeni adaylarımızın ve yönetim adaylarının başvurularını gündeme alacaklardır. Bizler geçici ilçe başkanlığı olarak herkese eşit mesafede olacağımızı hiçbir adayın yanında ve karşısında olmayacağımızı tamamen partimizin menfaatleri doğrultusunda hareket edeceğimizin bir kez daha altını çiziyoruz. İlçe binamız parti çalışmalarında tüm üyelerimize İlçe başkanlığına aday olacak arkadaşlarımızın partide adaylıklarının açıklanmasında her türlü olanaklar sağlanacaktır. Tüm kamuoyunun bilgisine sunarız"