Olay, 9 Ağustos Salı günü İbrahim Ağa Caddesi'nde bulunan bir iş yerinin önünde meydana geldi. Motosikletiyle dükkana gelen E.K (31), iş yeri çalışanları ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine E.K, yanında getirdiği silahı çıkartarak iş yeri çalışanı olan Y.T. ve iş yerinin önünde oturan Ö.Y.'yi yaraladı. Polis ekipleri, olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan araştırmalar neticesinde şüphelinin E.K. olduğunu tespit eden polis ekipleri şahsın saklandığı evinde operasyon düzenleyerek, olayda kullandığı silahı ile birlikte gözaltına alındı. İfadesi alınmak üzere emniyete götürülen şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. E.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
17 Ağu 2022 - 14:13- Asayiş Güncelleme: 17 Ağu 2022 - 14:15
2 kişiyi vuran şüpheli yakalandı
Gebze ilçesinde cadde üzerinde tartıştığı 2 kişiyi silahla yaralayan şüpheli yakalandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.