17 Ağu 2022 - 14:13- Asayiş G: 17 Ağu 2022 - 14:15

2 kişiyi vuran şüpheli yakalandı

Gebze ilçesinde cadde üzerinde tartıştığı 2 kişiyi silahla yaralayan şüpheli yakalandı.
2 kişiyi vuran şüpheli yakalandı mask

Olay, 9 Ağustos Salı günü İbrahim Ağa Caddesi'nde bulunan bir iş yerinin önünde meydana geldi. Motosikletiyle dükkana gelen E.K (31), iş yeri çalışanları ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine E.K, yanında getirdiği silahı çıkartarak iş yeri çalışanı olan Y.T. ve iş yerinin önünde oturan Ö.Y.'yi yaraladı. Polis ekipleri, olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan araştırmalar neticesinde şüphelinin E.K. olduğunu tespit eden polis ekipleri şahsın saklandığı evinde operasyon düzenleyerek, olayda kullandığı silahı ile birlikte gözaltına alındı. İfadesi alınmak üzere emniyete götürülen şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. E.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
# bir, ardından, ile, polis

17 Ağu 2022 - 14:13 - Asayiş

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.080.142 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Maaşını biriktirip yeni aldığı motosikleti ölümüne sebep oldu mask
Maaşını biriktirip yeni aldığı motosikleti ölümüne sebep oldu
Bisikletiyle gezerken hastanelik oldu mask
Bisikletiyle gezerken hastanelik oldu
Yangına neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan kişi salıverildi mask
Yangına neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan kişi salıverildi
Aydınlatma direğine çarpan motokurye hayatını kaybetti mask
Aydınlatma direğine çarpan motokurye hayatını kaybetti
İzmit'te 5 bisiklet çalan şahıs yakalandı mask
İzmit'te 5 bisiklet çalan şahıs yakalandı
Kaza yapmamak için direksiyonu çevirdi, karşı yönden gelen araca çarptı mask
Kaza yapmamak için direksiyonu çevirdi, karşı yönden gelen araca çarptı
Anket Asgari ücrete yapılan zammı yeterli buluyor musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL