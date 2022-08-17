İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu "Eşitlik Yerelde Başlar" temasında gerçekleştirilen Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Çalıştayı’nın Kitap Lansmanı’na dair sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. İmamoğlu, İzmit Belediyesi ve Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonunu etiketlediği paylaşımında, “Toplumsal cinsiyet eşitliği için emek veren yerel yönetimlere teşekkürler! Yerel yönetimlerin "Eşitlik Yerelde Başlar" temasında gerçekleştirdiği Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Çalıştayı’nın Kitap Lansmanı’nda İBB ev sahipliğinde bir araya geldik” ifadelerini kullandı.
17 Ağu 2022 - 14:38- Gündem Güncelleme: 17 Ağu 2022 - 14:40
Dilek Kaya İmamoğlu’ndan İzmit Belediyesi'ne teşekkür
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Çalıştayı’nın Kitap Lansmanına dair yaptığı paylaşımda İzmit Belediyesi ve Kadın Dernekleri Federasyonunu etiketleyerek, “Tüm yerel yönetimlere teşekkürler” ifadelerine yer verdi
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.