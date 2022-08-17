İstanbul'da düzenlenen Budokaido turnuvasında kendi kategorisinde şampiyon olan 17 yaşındaki Kocaelili sporcu Umut Gürenç, Türkiye Şampiyonası için ter dökecek. Budokaido Sensei Ramazan Çeliktürk Turnuvası, İstanbul Esenler Mehmet Öcalan Spor Kompleksinde gerçekleştirildi. Turnuvaya birçok kulüpten onlarca sporcu katıldı. +75 kiloda ‘Genç Erkekler’ kategorisinde mindere çıkan 17 yaşındaki Umut Gürenç, rakiplerini eleyerek şampiyon oldu. Döktüğü terin karşılığı olan madalyayı gururla takan genç sporcu, şimdi de 2023 ocak ayında düzenlenecek olan Türkiye Şampiyonası’na hazırlanıyor. Burada da şampiyon olmak istediğini ve bunun için büyük gayret sarf ettiğini söyleyen Gürenç, en büyük hedefinin Avrupa ve dünya şampiyonalarında Ay-Yıldızlı bayrağı dalgalandırarak ülkesini en iyi şekilde temsil etmek olduğunu ifade etti.
17 Ağu 2022 - 14:47- Spor Güncelleme: 17 Ağu 2022 - 14:48
Budakaido’dan da şampiyon çıkardık
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.