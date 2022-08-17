2023 yılında erken uyarı sistemi devreye girecek  

Büyükşehir Belediyesi asrın felaketi 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nin 23. yıldönümü nedeniyle “Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesi” kapsamında 19 bin bağımsız birimin etüt raporunu hazırladı. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, farkındalık oluşturmak amacıyla vatandaşlara, deprem eğitimleri verildiğini ve 2011-2020 yılları arasında düzenlenen 3 bin 264 eğitim programından 95 bin 951 kişinin bu eğitimlerden yararlandığını söyledi. Büyükakın, "Erken uyarı geliştirme çalışması Gebze Teknik Üniversitesi ile devam ediyor. 2023’te erken uyarı sistemi geliştirilmiş olacak’’ dedi.

DEPREMİN İZLERİ SİLİNDİ

Başkan Büyükakın, 17 Ağustos Marmara Depremi'nin izlerinin büyük ölçüde kentte silindiğini belirterek, "Ancak depremle ilgili yapılması gerekenlerin hepsi tamamen yapıldı mı dendiğinde, iş biraz daha karmaşık hale geliyor çünkü hala hasarlı binaların olduğunu biliyoruz. 28 tane ağır hasarlı bina vardı. Bunlardan 2 tanesi tescilliydi. En son 7 tane kaldı. Büyük bir kararlılıkla valiliğimizle birlikte hasarlı binaların yıkım işlemine devam ediyoruz. Orta hasarlı binalar da var. Onlarla ilgili tebligatlar yapıldı. Ya güçlendirme çalışması yapılması ya da binanın yıkılması yönünde gerekli uyarılar yapıldı" ifadelerini kullandı.

KENTSEL DÖNÜŞÜM STRATEJİ

Büyükşehir tarafından "Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesi"nin hazırlandığını vurgulayan Başkan Büyükakın, bu çalışmayla kentteki riskli alanların tespitinin yapıldığını, bununla ilgili detaylı etütlerin gerçekleştirildiğini, fizibilite hesaplarının oluşturulduğunu anlattı. Belgeyi titiz bir çalışma sonunda tamamladıklarını, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına sunduklarını aktaran Başkan Büyükakın, şunları söyledi: "Buna göre, toplam 1100 hektar alanda, 43 farklı bölgede, 100 bin kişiyi etkileyen bir etüt çalışması yapıldı. Bu belgenin hazırlanması belki en kıymetli şeylerden bir tanesi çünkü elinizde bir ölçüm yoksa bir etüt yoksa neyi düzelteceğinizi bilmezsiniz. Bu çalışmanın bitmiş olması ve bakanlığın onayına sunulmuş olması çok önemli bir aşama. Bazıları imar değişiklikleri yoluyla bazıları TOKİ, bazıları belediye eliyle dönüşecek, bazıları kendiliğinden dönüşecek olan toplamda 19 bin tane bağımsız birim tespiti yapıldı ve bununla ilgili çalışmalara başlandı"

50 MİLYON TL’LİK KAYNAK

Kentin birçok noktasında kentsel dönüşüm çalışmalarının devam ettiğini bildiren Başkan Büyükakın, yapı stoku açısından en riskli bölgelerden biri olan Cedit Mahallesi'nde başlatılan kentsel dönüşüm çalışmaları hakkında bilgi verdi. Başkan Büyükakın, Cedit Mahallesi'nde yıkım işlemlerinin tamamlandığını, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile ortak bir çalışma yürütüldüğünü vurgulayarak, şu ana kadar 50 milyon liralık bir kaynak kullanıldığını belirtti.

DİLOVASI’NDA 10 BİNİN ÜZERİNDE YENİ KONUT

Benzer bir çalışmanın Körfez ilçesi Barbaros Mahallesi'nde başlatıldığını dile getiren Başkan Büyükakın, yapılan ön görüşmeler sonucunda bölgede %90’a yakın kentsel dönüşüm isteğinin belirlendiğini aktardı. Diğer ilçelerde de devam eden çalışmaları anlatan Başkan Büyükakın, Dilovası ilçesinde hayata geçirilecek çalışmada, orta ve uzun vadede 10 binin üzerinde bir konut üretilmesinin hedeflendiğini kaydetti. Başkan Büyükakın, Gebze Teknik Üniversitesi ve AFAD iş birliğinde başlatılan "Kocaeli İli Afet Zararlarının Azaltılmasında Akıllı Şehir Uygulaması" projesiyle ilgili çalışmaların dördüncü yılında da devam ettiğini hatırlattı.

AKILLI ŞEHİRCİLİK UYGULAMALARI

Projenin detaylarını paylaşan Başkan Büyükakın, "Erken uyarı geliştirme çalışması, şehrin çeşitli noktalarına yerleştirilecek sensörler yoluyla yapılacak. 1 dakika önce insanların o haberi alması halinde çok büyük kazanımlar olabilir. Gazın kesilmesi, elektriğin kesilmesi çok avantajlar sağlayabilir. Bu uyarı sistemini geliştirme çalışmaları, Gebze Teknik Üniversitesi ile devam ediyor. Bu çalışmayı çok önemsiyoruz. İnşallah 2023 yılında, akıllı şehircilik uygulamaları kapsamında, erken uyarı sistemi geliştirilmiş olacak. Bu da büyük bir zaman kazandıracak çünkü deprem olduğu zaman bina çökerse gaz sızıntısı, elektrik kaçağı da hayatlara mal olabilir" değerlendirmesinde bulundu.