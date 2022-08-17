Karamürsel'de Pilav Günü yapıldı  

Karamürsel Avcı Köyü Yardımlaşma ve Kalkındırma Derneği, önceki gün pilav günü etkinliği düzenledi. 1924 yılından bu yana düzenlenen etkinlik bu yıl Hasan Pınar Piknik Alanı'nda yapıldı. Programda din görevlileri tarafından dualar okundu. Dernek Başkanı Erdoğan Gülçağ, burada yaptığı konuşmada, geleneksel pilav günü etkinliğinin kendilerine dedelerinden kaldığını belirterek, söz konusu etkinliği gelecek nesillere de aktarmak istediklerini söyledi.
KEYİFLİ VAKİT GEÇİRDİLER
Pilav Günü’ne katılanlar gün boyu eşsiz doğanın tadını çıkardı, keyifli vakit geçirdi. Hasan Pınar Mesire Alanı’ndaki pilav gününe Karamürsel Kaymakamı Osman Aslan Canbaba, Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, ilçe siyasi başkanları, köylüler ve çevre mahallelerden vatandaşlar katıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.