Karamürsel'de Pilav Günü yapıldı  

Karamürsel Avcı Köyü Yardımlaşma ve Kalkındırma Derneği, önceki gün pilav günü etkinliği düzenledi. 1924 yılından bu yana düzenlenen etkinlik bu yıl Hasan Pınar Piknik Alanı'nda yapıldı. Programda din görevlileri tarafından dualar okundu. Dernek Başkanı Erdoğan Gülçağ, burada yaptığı konuşmada, geleneksel pilav günü etkinliğinin kendilerine dedelerinden kaldığını belirterek, söz konusu etkinliği gelecek nesillere de aktarmak istediklerini söyledi.

KEYİFLİ VAKİT GEÇİRDİLER

Pilav Günü’ne katılanlar gün boyu eşsiz doğanın tadını çıkardı, keyifli vakit geçirdi. Hasan Pınar Mesire Alanı’ndaki pilav gününe Karamürsel Kaymakamı Osman Aslan Canbaba, Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, ilçe siyasi başkanları, köylüler ve çevre mahallelerden vatandaşlar katıldı.