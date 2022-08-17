17 Ağu 2022 - 14:56- Gündem G: 17 Ağu 2022 - 14:57

Kocabayramlar’da fındık hasadı yapıldı

Kandıra Kocabayramlar’da bu senenin ilk fındık hasadını bitiren Zeki Ergün oldu.

Kocabayramlar’da fındık hasadı yapıldı mask
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Hafta başında başladığı fındık hasadını başarıyla tamamlayan Zeki Ergün, dost ve komşularına teşekkür ederken, evinin önünde de ikramlarda bulundu.

17 Ağu 2022 - 14:56 - Gündem

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