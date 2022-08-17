İzmit Belediyesi, kardeşlik, hoşgörü ve bereketle kaynatılan aşureleri Cumhuriyet Parkı'nda vatandaşlara ikram ederek Muharrem ayının bereketini İzmitlilerle paylaştı. Belediye Başkan Yardımcıları Ünal Özmural, Sibel Solakoğlu ve Seyhan Özcan, Cumhuriyet Parkı Aile Çay Bahçesi’ndeki vatandaşlara aşurelerini ikram etti.
17 Ağu 2022 - 14:57- Gündem Güncelleme: 17 Ağu 2022 - 14:58
Cumhuriyet Parkı’nda aşure ikramı yapıldı
İzmit Belediyesi, Muharrem ayı nedeniyle Cumhuriyet Parkı’nda yüzlerce İzmitliye aşure ikram etti
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.