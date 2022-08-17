Cumhuriyet Parkı’nda aşure ikramı yapıldı

İzmit Belediyesi, kardeşlik, hoşgörü ve bereketle kaynatılan aşureleri Cumhuriyet Parkı'nda vatandaşlara ikram ederek Muharrem ayının bereketini İzmitlilerle paylaştı. Belediye Başkan Yardımcıları Ünal Özmural, Sibel Solakoğlu ve Seyhan Özcan, Cumhuriyet Parkı Aile Çay Bahçesi’ndeki vatandaşlara aşurelerini ikram etti.