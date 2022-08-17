İlçe sınırları içerisinde risk taşıyan, metruk, görsel kirlik oluşturan, farklı amaçlarla kullanılan ve kaçak konumundaki binaların yıkım işlemleri için Derince Belediyesi çok titiz bir çalışma gerçekleştiriyor. Bu çalışmalar kapsamında ilçe genelinde kaçak yapı konumundaki binaların yıkım işlemleri devam ediyor. Kaçak yapılaşmaya karşı hassas bir çalışma yürütülen Derince’de son olarak Tahtalı Mahallesi, Davulcular Güllü Mevkii’nde yer alan kaçak yapının yıkımı Derince Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirildi. Derince Belediyesi’nden konuyla alakalı yapılan açıklamada hasarlı, kaçak ve metruk yapılarla mücadelenin bundan sonraki süreçte de aynı kararlılıkla devam edeceği belirtildi.
17 Ağu 2022 - 14:57- Gündem Güncelleme: 17 Ağu 2022 - 14:58
Derince’de kaçak yapılar yıkılıyor
Derince Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri ilçedeki kaçak ve metruk yapılarla mücadele kapsamında bir yapının daha yıkım işlemini gerçekleştirdi
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.