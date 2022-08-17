17 Ağu 2022 - 14:57- Gündem G: 17 Ağu 2022 - 14:58

Derince’de kaçak yapılar yıkılıyor

Derince Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri ilçedeki kaçak ve metruk yapılarla mücadele kapsamında bir yapının daha yıkım işlemini gerçekleştirdi

Derince’de kaçak yapılar yıkılıyor mask

İlçe sınırları içerisinde risk taşıyan, metruk, görsel kirlik oluşturan, farklı amaçlarla kullanılan ve kaçak konumundaki binaların yıkım işlemleri için Derince Belediyesi çok titiz bir çalışma gerçekleştiriyor. Bu çalışmalar kapsamında ilçe genelinde kaçak yapı konumundaki binaların yıkım işlemleri devam ediyor. Kaçak yapılaşmaya karşı hassas bir çalışma yürütülen Derince’de son olarak Tahtalı Mahallesi, Davulcular Güllü Mevkii’nde yer alan kaçak yapının yıkımı Derince Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirildi. Derince Belediyesi’nden konuyla alakalı yapılan açıklamada hasarlı, kaçak ve metruk yapılarla mücadelenin bundan sonraki süreçte de aynı kararlılıkla devam edeceği belirtildi.
# bir, tarafından

17 Ağu 2022 - 14:57 - Gündem

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