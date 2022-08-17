Gönüllü itfaiyecilerin erken müdahalesi yangının büyümesini engelledi

Olay, Gebze Pelitli köyündeki bir palet imalathanesinin içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, boş arazide bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Olayı fark eden iş yeri sahipleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangına çok kısa sürede giden Mollafenari gönüllü itfaiyecileri, yangına müdahale ederek büyümesini engelledi.
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.