İzmit Belediyesi, park yapım ustaları alacak

İzmit Belediyesi iştiraki BEKAŞ bünyesinde Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nde görevlendirilmek üzere geçici süreli (5 Ay 29 Gün) istihdam edilecek park yapım ustaları alınacağını açıkladı. İzmit Belediyesi tarafından iş ilanına dair yapılan açıklamada, “Kurumumuz bünyesinde görev alabilecek, aşağıdaki niteliklere sahip “Gülümseyen” ve “İzmit’i çok seven” çalışma arkadaşları arıyoruz” ifadelerine yer verildi.



ONLİNE BAŞVURU YAPILACAK

Personel alımı için müracaatlar 17.08.2022 – 22.08.2022 tarihleri arasında kariyer.izmit.bel.tr adresine online olarak yapılacak olup, tüm kriterlerin eksiksiz olarak doldurulması gerekiyor.



MÜRACAT KOŞULLARI:

T.C. vatandaşı olmak,

İlkokul mezunu olmak,

Peyzaj işlerinde tecrübeli olmak

Bahçe – Bakım işlerinde deneyimli olmak,

Budama, Bitki koruma ve yetiştirme konularında deneyimli olmak,

45 yaşını aşmamış olmak,

Erkek adaylar için, askerlik hizmetini tamamlamış olmak,

Adli sicil kaydı bulunmamak,

Tercihen İzmit ilçesinde ikamet ediyor olmak,

“B” sınıfı sürücü belgesi ile SRC ve Psikoteknik belgesine sahip olmak,

Daha önce çalıştığı işyerlerinden disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmamış olmak,

Yoğun iş temposu ve esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabilecek, ekip çalışmasına uyumlu olmak,

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek zihinsel / bedensel engeli veya sağlık problemi/kronik rahatsızlığı bulunmamak,



BAŞVURUDA EKLENECEK BELGELER:

Diploma veya mezuniyet belgesi

Adli Sicil Kaydı

Ehliyet, Src, Psikoteknik Belgesi

İkametgâh

İş Tecrübelerini içeren fotoğraflı özgeçmiş



ÖNEMLİ BİLGİ:

Başvurular BİLGİSAYAR üzerinden kariyer.izmit.bel.tr adresine yapılacak olup yukarıda belirtilen belgeler eklenecektir.

Başvuruda istenilen bilgi ve belgeleri eksik yükleyen adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

NOT: İstihdam Birimi iletişim:0262 318 00 00 (Dâhili:2445/2446/2447/2448)