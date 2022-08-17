İzmit Belediyesi Seramik, Parke, İnşaat ustaları alacak

İzmit Belediyesi BEKAŞ bünyesinde Fen İşleri Müdürlüğü’nde görevlendirilmek üzere geçici süreli (5 Ay 29 Gün) istihdam edilmek üzere, “Seramik Ustası, Parke Ustası, İnşaat Ustası” alımı yapacağını açıkladı. İzmit Belediyesi tarafından iş ilanına dair yapılan açıklamada, “Kurumumuz bünyesinde görev alabilecek, aşağıdaki niteliklere sahip “Gülümseyen” ve “İzmit’i çok seven” çalışma arkadaşları arıyoruz” ifadelerine yer verildi.
BAŞVURU TARİHLERİ
Personel alımı için müracaatlar 17.08.2022 – 22.08.2022 tarihleri arasında kariyer.izmit.bel.tr adresine online olarak yapılacak olup, tüm kriterlerin eksiksiz olarak doldurulması gerekmektedir.
MÜRACAT KOŞULLARI
T.C. vatandaşı olmak,
İlkokul mezunu olmak,
Proje okuyabilmek,
Seramik Ustalığı, Parke Ustalığı, İnşaat Ustalığı alanında tecrübeli olmak,
45 yaşını aşmamış olmak,
Erkek adaylar için, askerlik hizmetini tamamlamış olmak,
Adli sicil kaydı bulunmamak,
Tercihen İzmit ilçesinde ikamet ediyor olmak,
“B” sınıfı sürücü belgesi ile SRC ve Psikoteknik belgesine sahip olmak,
Daha önce çalıştığı işyerlerinden disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmamış olmak,
Yoğun iş temposu ve esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabilecek, ekip çalışmasına uyumlu olmak,
Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek zihinsel / bedensel engeli veya sağlık problemi/kronik rahatsızlığı bulunmamak,
BAŞVURUDA EKLENECEK BELGELER
Diploma veya mezuniyet belgesi
Adli Sicil Kaydı
İkametgâh
Ehliyet, Src, Psikoteknik Belgesi
İş Tecrübelerini içeren fotoğraflı özgeçmiş
ÖNEMLİ BİLGİ
Başvurular bilgisayar üzerinden kariyer.izmit.bel.tr adresine yapılacak olup yukarıda belirtilen belgeler eklenecektir.
Başvuruda istenilen bilgi ve belgeleri eksik yükleyen adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.