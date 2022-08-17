İzmit Belediyesi Seramik, Parke, İnşaat ustaları alacak

İzmit Belediyesi BEKAŞ bünyesinde Fen İşleri Müdürlüğü’nde görevlendirilmek üzere geçici süreli (5 Ay 29 Gün) istihdam edilmek üzere, “Seramik Ustası, Parke Ustası, İnşaat Ustası” alımı yapacağını açıkladı. İzmit Belediyesi tarafından iş ilanına dair yapılan açıklamada, “Kurumumuz bünyesinde görev alabilecek, aşağıdaki niteliklere sahip “Gülümseyen” ve “İzmit’i çok seven” çalışma arkadaşları arıyoruz” ifadelerine yer verildi.



BAŞVURU TARİHLERİ

Personel alımı için müracaatlar 17.08.2022 – 22.08.2022 tarihleri arasında kariyer.izmit.bel.tr adresine online olarak yapılacak olup, tüm kriterlerin eksiksiz olarak doldurulması gerekmektedir.



MÜRACAT KOŞULLARI



T.C. vatandaşı olmak,



İlkokul mezunu olmak,



Proje okuyabilmek,



Seramik Ustalığı, Parke Ustalığı, İnşaat Ustalığı alanında tecrübeli olmak,



45 yaşını aşmamış olmak,



Erkek adaylar için, askerlik hizmetini tamamlamış olmak,



Adli sicil kaydı bulunmamak,



Tercihen İzmit ilçesinde ikamet ediyor olmak,



“B” sınıfı sürücü belgesi ile SRC ve Psikoteknik belgesine sahip olmak,



Daha önce çalıştığı işyerlerinden disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmamış olmak,



Yoğun iş temposu ve esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabilecek, ekip çalışmasına uyumlu olmak,



Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek zihinsel / bedensel engeli veya sağlık problemi/kronik rahatsızlığı bulunmamak,



BAŞVURUDA EKLENECEK BELGELER

Diploma veya mezuniyet belgesi

Adli Sicil Kaydı

İkametgâh

Ehliyet, Src, Psikoteknik Belgesi

İş Tecrübelerini içeren fotoğraflı özgeçmiş



ÖNEMLİ BİLGİ



Başvurular bilgisayar üzerinden kariyer.izmit.bel.tr adresine yapılacak olup yukarıda belirtilen belgeler eklenecektir.

Başvuruda istenilen bilgi ve belgeleri eksik yükleyen adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.





