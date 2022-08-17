İzmit Belediyesinin Yunus Emre Kültür Merkezi, Kuruçeşme Erol Olçok Kültür Merkezi, Necati Gençoğlu Kültür Merkezi, Ayazma Kültür Merkezi ile birlikte beş kültür merkezi ve nikah salonundan biri olan Alikahya Kültür Merkezi’nde yenileme çalışmaları başladı. Vatandaşlara daha kaliteli hizmet sunmak adına Alikahya’da kolları sıvayan İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Plan Proje ve Uygulama Birimi, merkezin çatısının su yalıtımını yenileyecek. Yaklaşık 650 metrekarelik alanı kapsayan çatı bölümünde ekipler, kullanım ömrünü tamamlayan ve merkezin içerisine doğru su akıntısına sebep olan malzemeleri kaldırarak yerine daha kullanışlı ve modern malzemeleri yerleştirecek. Ekiplerin, yenileme çalışmalarını kısa sürede tamamlaması bekleniyor.
17 Ağu 2022 - 16:31- Gündem Güncelleme: 17 Ağu 2022 - 16:33
Alikahya Kültür Merkezi’nin çatı yalıtımı yenileniyor
İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Alikahya’da bulunan ve nikah salonu olarak da kullanılan kültür merkezinin çatısında yalıtım çalışmalarına başladı
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.