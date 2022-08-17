17 Ağu 2022 - 17:16- Asayiş G: 17 Ağu 2022 - 17:17

TEM bağlantı yolunda tır devrildi: 1 yaralı

Kartepe TEM Otoyolu bağlantı yolunda devrilen tırın sürücüsü yaralandı.
TEM bağlantı yolunda tır devrildi: 1 yaralı mask
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Kaza, TEM Otoyolu bağlantı yolu İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.Ö. idaresindeki 63 ABK 210 plakalı Mercedes marka tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi. Kazada tır sürücüsü yaralanırken, 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine sağlık ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralı sürücüye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından ambulansa alınan sürücü, Seka Devlet Hastanesine sevk edildi. Sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza sonrasında yol üzerinde trafik akışı bir süre kontrollü olarak sağlandı. Tırın vinç yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik yeniden normal seyrine dönerken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
# bir, polis, ardından, sağlık

17 Ağu 2022 - 17:16 İHA Kocaeli- Asayiş

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