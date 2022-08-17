Kocaeli'de servis araçları için öğrenci fiyat tarifesi açıklandı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi UKOME toplantısı bugün online olarak gerçekleştirildi. Kocaeli Servis Araçları İşletmecileri Odası'nın 2022-2023 yılı eğitim-öğretim dönemi için öğrenci servis taşımacılığı ücret tarifesinin günün şartlarına göre yeniden düzenlenmesi talebi gündeme alındı. Yapılan toplantıda Ulaşım Dairesi Başkanı, Kocaeli Ticaret Odası, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Temsilcisi, Gebze Ticaret Odası, Kocaeli Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası, Kocaeli Servis Odası Temsilcisi, İl Emniyet Müdürlüğü Temsilcisi, İl Jandarma Komutanlığı Temsilcisi, Ulaşım Planlama Şube Müdürü, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Temsilcisi, UKOME Şube Müdürü, Toplu Taşıma Şube Müdürü'nün katılımıyla toplantı yapıldı.

"BEREKETLİ KAZANÇLAR DİLİYORUM"

Toplantıda 2022-2023 eğitim-öğretim döneminde servis araçları ile yapılacak öğrenci taşımacılığına ilişkin öğrenci servis ücret tarifesinin belirlenmesi için komisyonda görevli üyelerin katılımı ile yeni fiyat tarifesi kabul edildi. Kocaeli Servisçiler Odası Başkanı Şenol İkizek, "2022/2023 eğitim öğretim yılı öğrenci fiyat tarifesi açıklanmıştır.Fiyat tarifesi aşağıdaki gibidir.Esnafimıza hayırlı olması temennisiyle bereketli kazançlar diliyorum" ifadelerinde bulundu.

İŞTE YENİ ÜCRETLENDİRME

MESAFE 2022-2023 İKİNCİ YARIYIL ÜCRETLERİ GÜNLÜK ÜCRET

0-1 KM 475 TL+KDV 23,75 TL+KDV



1-3 KM 490 TL+KDV 24,50 TL+KDV

3-5 KM 530 TL+KDV 26,50 TL+KDV

5-7 KM 590 TL+KDV 29,50 TL+KDV

7-10 KM 640 TL+KDV 32 TL+KDV

10-15 KM 690 TL+KDV 34,50 TL+KDV

15-20 KM 740 TL+KDV 37+KDV

20-25 KM 790 TL +KDV 39,50+KDV

25 KM ÜSTÜ 5,21 TL+KDV