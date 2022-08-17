Kaza, Darıca Fatih Sultan Mehmet Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halindeyken Kaptan Sokak istikametine dönüş yapmakta olan Tuğba Nur D. idaresindeki 34 DTU 693 plakalı hafif ticari araç ile Bayramoğlu istikametinde seyir halinde olan Bayram Ö. yönetimindeki 01 ADF 025 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç, yol kenarında bulunan duvara çarparak devrildi. Kazada, hafif ticari araçta yolcu olarak bulunan Oğuz P. yaralandı. Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından ambulansa alınan yaralı, tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
17 Ağu 2022 - 20:45- Asayiş Güncelleme: 17 Ağu 2022 - 20:46
Otomobil ile çarpışan hafif ticari araç devrildi: 1 yaralı
Darıca'da otomobil ile çarpışarak devrilen hafif ticari araçta bulunan 1 kişi yaralandı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.