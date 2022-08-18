18 Ağu 2022 - 09:42- Asayiş G: 18 Ağu 2022 - 09:43

TEM’de durdurulan araçtan 9 kaçak göçmen çıktı

TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde durdurulan bir araç içerisinde 9 kaçak göçmen yakalanırken, olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.
TEM’de durdurulan araçtan 9 kaçak göçmen çıktı mask

Alınan bilgiye göre, 16 Ağustos Salı günü TEM Otoyolu İzmit Gültepe mevkinde durdurulan araçta 9 kaçak göçmen bulunduğu tespit edildi. Düzensiz göçmenler gerekli işlemleri için İl Göç İdaresine teslim edildi. Olayla ilgili gözaltına alınan A.R.T. ve O.K. isimli şahıslar ise "göçmen kaçakçılığı yapma" suçundan gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.
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18 Ağu 2022 - 09:42 İHA Kocaeli- Asayiş

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