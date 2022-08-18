18 Ağu 2022 - 09:53- Gündem G: 18 Ağu 2022 - 09:54

Palandöken Sokak yeni asfaltına kavuştu

Topçular Mahallesi Palandöken Sokak yeni asfaltına kavuştu.
Palandöken Sokak yeni asfaltına kavuştu mask
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İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Topçular Mahallesi Palandöken Sokak’ta başladığı üstyapı çalışmaları çerçevesi asfalt serim işlemini tamamladı. Ekiplerin mevcut asfalt sökme çalışması yaptığı ve asfalt serim işlemini gerçekleştirdiği bölgede, toplamda 500 ton asfalt kullanıldı. Bölge halkı daha konforlu ve güvenli hale gelen sokakta gerçekleştirilen çalışmalar için İzmit Belediyesi’ne teşekkürlerini iletti.

18 Ağu 2022 - 09:53 İHA Kocaeli- Gündem

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