İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Topçular Mahallesi Palandöken Sokak’ta başladığı üstyapı çalışmaları çerçevesi asfalt serim işlemini tamamladı. Ekiplerin mevcut asfalt sökme çalışması yaptığı ve asfalt serim işlemini gerçekleştirdiği bölgede, toplamda 500 ton asfalt kullanıldı. Bölge halkı daha konforlu ve güvenli hale gelen sokakta gerçekleştirilen çalışmalar için İzmit Belediyesi’ne teşekkürlerini iletti.
18 Ağu 2022 - 09:53- Gündem Güncelleme: 18 Ağu 2022 - 09:54
Palandöken Sokak yeni asfaltına kavuştu
Topçular Mahallesi Palandöken Sokak yeni asfaltına kavuştu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.