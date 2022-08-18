18 Ağu 2022 - 09:54- Ekonomi G: 18 Ağu 2022 - 09:55

Hürriyet: "Fazla üretiyoruz, ürettiğimizi paylaşıyoruz"

Tarımsal Uygulama Bahçesi’nde çocuklarla birlikte karpuz hasadı yapan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, " Fazla üretiyoruz, ürettiğimizi de paylaşmaya çalışıyoruz" dedi.
Hürriyet: "Fazla üretiyoruz, ürettiğimizi paylaşıyoruz" mask

İzmit Belediyesi Doğa Eğitim Kampüsü ve Orman Okulu öğrencileriyle Tarımsal Uygulama Bahçesi’nde karpuz hasadı yapan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, bahçede yetişen sebze ve meyveleri de inceledi. Tarlalarda yoğun olarak çalıştıklarını ifade eden Başkan Hürriyet, "Bugün karpuz topladık, yarın mısır toplayacağız. Ayrıca yakında bal kabaklarımız da olacak. 4 buçuk 5 dönüm alana bal kabağı ektik. Onları da yakında halkımızla birlikte hasat edeceğiz" dedi.

"Bu tarlalar halkın tarlası"

Toplanan ürünleri vatandaşlara ücretsiz dağıttıklarına değinen Hürriyet, "Bu ara tarlalarda yoğun çalışıyoruz. Fazla üretiyoruz, ürettiğimizi de paylaşmaya çalışıyoruz. Bu tarlalar halkın tarlası ve biz halkın tarlasından halkın sofrasına ulaşmaya çalışıyoruz. Çınar ekibimiz ürettiğimiz ürünleri mahallelerde ücretsiz olarak vatandaşlarımıza dağıtıyor. Ayrıca sosyal desteği ihtiyacı olan vatandaşlarımıza da Gıda Bankası aracılığıyla ulaştırıyoruz. Fazla kalan ürünlerimiz olduğunda onları da uygun fiyatlarla Çınar Halk Market’te satışa sunuyoruz" diye konuştu.
# başkanı, eğitim

18 Ağu 2022 - 09:54 İHA Kocaeli- Ekonomi

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