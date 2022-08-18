Büyükşehir, atış poligonunda zemin iyileştirmesi yapıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Derince Yenikent Araptepe mevkiinde bulunan Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü atış poligonunda zemin düzeltme çalışmaları yapılıyor. Zemin düzeltme reglaj çalışmalarının yapıldığı emniyet atış poligonun yan tarafındaki toprak zemin yükseltildi, poligonun zeminine kırık asfalt serimi yapıldı.

ZEMİNE ASFALT KIRIĞI SERİLDİ

Kocaeli Emniyeti tarafından kullanılan poligonda Fen İşleri Dairesi ekipleri tarafından bozuk zemin düzeltilerek kırık asfalt serimi gerçekleştirildi. Poligonun yan tarafındaki toprak zeminin yükseltilerek atış güvenliği sağlandı. Büyükşehir Belediyesi polis teşkilatına tüm kamu kurumlarına olduğu gibi destek vererek özel harekat ve polisler tarafından kullanılan atış poligonunda iyileştirme çalışmaları yaptı.