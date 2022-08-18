18 Ağu 2022 - 10:54- Gündem G: 18 Ağu 2022 - 10:55

İzmitliler aşureye doyacak

İzmit Belediyesi, İzmit Kent Konseyi ve Kocaeli Balkan Dernekleri Platformu iş birliği ile 22 Ağustos Pazartesi günü “Aşure Günü” etkinliği yapılacak

İzmitliler aşureye doyacak mask

İzmit Belediyesi, İzmit’in farklı bölgelerinde stantlar kurarak Muharrem ayı ve aşure günü münasebetiyle vatandaşlara aşure dağıtıyor. İzmit Kent Konseyi ve Kocaeli Balkan Dernekleri Platformu iş birliğiyle de 22 ağustos 2022 Pazartesi günü saat 18.00’de İzmit Belediyesi Balkan Dernekleri Yerleşkesinde “Aşure Günü” etkinliği gerçekleştirilecek. 


BİNLERCE KASE AŞURE İKRAM EDİLECEK

Programa katılacak vatandaşlara binlerce kase aşure ikram edilecek. İzmit Kent Konseyi tarafından yapılan aşure etkinliği duyurusunda, “Aşure Günü” etkinliğine İzmit Kent Konseyi çatısı altında bulunan tüm kurumsal yapılarımız, tüm muhtarlarımız ve tüm İzmit halkımız davetlidir” ifadelerine yer verildi. 
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18 Ağu 2022 - 10:54 - Gündem

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