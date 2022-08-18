İzmitliler aşureye doyacak

İzmit Belediyesi, İzmit’in farklı bölgelerinde stantlar kurarak Muharrem ayı ve aşure günü münasebetiyle vatandaşlara aşure dağıtıyor. İzmit Kent Konseyi ve Kocaeli Balkan Dernekleri Platformu iş birliğiyle de 22 ağustos 2022 Pazartesi günü saat 18.00’de İzmit Belediyesi Balkan Dernekleri Yerleşkesinde “Aşure Günü” etkinliği gerçekleştirilecek.
BİNLERCE KASE AŞURE İKRAM EDİLECEK
Programa katılacak vatandaşlara binlerce kase aşure ikram edilecek. İzmit Kent Konseyi tarafından yapılan aşure etkinliği duyurusunda, “Aşure Günü” etkinliğine İzmit Kent Konseyi çatısı altında bulunan tüm kurumsal yapılarımız, tüm muhtarlarımız ve tüm İzmit halkımız davetlidir” ifadelerine yer verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.