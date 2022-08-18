Alzheimer Yaşam Evi sakinleri Yoga günü etkinliğinden memnun kaldı

Geçtiğimiz günlerde bir yaşını dolduran Alzheimer Yaşam Evi, bu süreç içerisinde hem İzmitlilere hem de çevre ilçelerdeki vatandaşlara çok sayıda hizmet verdi. Malta Mahallesi’nde hizmet veren İzmit Belediyesi Alzheimer Yaşam Evi’nde güneşli günlerin tadını çıkaran Alzheimer Yaşam Evi sakinleri günlük sporlarını da ihmal etmiyor.
TEŞEKKÜR ETTİLER
İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü ve Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün ortaklaşa hazırladığı etkinlikte gönüllü Beden Eğitimi Öğretmeni Ece Çevikel, büyüklere uygun yoga hareketleri yaptırdı. Yoga günü sayesinde keyifli zamanlar geçiren Alzheimer Yaşam Evi sakinleri etkinlikten duydukları memnuniyeti dile getirerek İzmit Belediyesi yetkililerine teşekkürlerini ilettiler.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.