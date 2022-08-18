18 Ağu 2022 - 11:41- Gündem G: 18 Ağu 2022 - 11:42

İzmitliler bu akşam Süt Kardeşleri izleyecek

İzmit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde düzenlenen İzmit Unutmaz programları kapsamında başlattığı Perşembe Sinemaları bu akşam Süt Kardeşler filminin gösterimiyle devam edecek

İzmitliler bu akşam Süt Kardeşleri izleyecek mask

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’in öncülüğüyle sıcak yaz akşamları İzmit Unutmaz programlarıyla çok daha keyifli geçiyor. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından hazırlanan Perşembe Sinemaları etkinliği bu akşam saat 20.00’da Sabri Yalım Parkında Süt Kardeşler filminin gösterimiyle devam edecek. 


İZMİT UNUTMAZ PERŞEMBE SİNEMALARI PROGRAMI


Film Adı: Süt Kardeşler
Tarih: 18 Ağustos 2022 Perşembe
Saat: 20.00
Yer: Sabri Yalım Parkı


Film Adı: Zübük
Tarih: 25 Ağustos 2022 Perşembe
Saat: 20.00
Yer: Gülümse Kafe - Yahya Kaptan


Film Adı: Tosun Paşa
Tarih: 1 Eylül 2022 Perşembe
Saat: 20.00
Yer: Sabri Yalım Parkı


Film Adı: Bizim Aile
Tarih: 8 Eylül 2022 Perşembe
Saat: 20.00
Yer: Gülümse Kafe - Yahya Kaptan
# başkanı, tarafından

18 Ağu 2022 - 11:41 - Gündem

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