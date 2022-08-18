İzmitliler bu akşam Süt Kardeşleri izleyecek

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’in öncülüğüyle sıcak yaz akşamları İzmit Unutmaz programlarıyla çok daha keyifli geçiyor. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından hazırlanan Perşembe Sinemaları etkinliği bu akşam saat 20.00’da Sabri Yalım Parkında Süt Kardeşler filminin gösterimiyle devam edecek.



İZMİT UNUTMAZ PERŞEMBE SİNEMALARI PROGRAMI



Film Adı: Süt Kardeşler

Tarih: 18 Ağustos 2022 Perşembe

Saat: 20.00

Yer: Sabri Yalım Parkı



Film Adı: Zübük

Tarih: 25 Ağustos 2022 Perşembe

Saat: 20.00

Yer: Gülümse Kafe - Yahya Kaptan



Film Adı: Tosun Paşa

Tarih: 1 Eylül 2022 Perşembe

Saat: 20.00

Yer: Sabri Yalım Parkı



Film Adı: Bizim Aile

Tarih: 8 Eylül 2022 Perşembe

Saat: 20.00

Yer: Gülümse Kafe - Yahya Kaptan