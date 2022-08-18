Sanayiciler yeni yatırımlar için yer istiyor

Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, dün basın toplantısı yaparak önemli açıklamalarda bulundu. KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Kocaeli’nin yeni yatırımlara ihtiyacı olduğunu söyledi. Zeytinoğlu, özetle şu bilgileri verdi.

Türkiye yüzölçümü → ortalama 78 milyon hektar

TR’deki sanayi alanları toplam → 278.229 hektar

TR yüzölçümünün sadece %0,36’lık bölümü sanayi alanı

Ülkemizdeki sanayi alan oranını gelişmiş ülkeler ile kıyasladığımızda;

Almanya → %4,4

İtalya → %2,15

Fransa →%1,44

Türkiye → %0,36

Ülkemizdeki sanayi alanlarının;

* %39,3’ü Organize Sanayi Bölgesi alanına ait iken,

* %7’si Küçük Sanayi Sitesi,

* %5,6’sı Endüstri Bölgesi,

*%0,9’u da Serbest Bölge alanına aittir.

İlimize bakacak olursak;

Kocaeli yüzölçümü → 339.700 hektar

İlimizdeki sanayi alanları toplamı → 6.487 hektar

İlimiz yüzölçümünün sadece %1,9’luk kısmı sanayi alanı

OSB → 4.030 hektar,

Küçük sanayi sitesi → 87 hektar,

Serbest Bölge → 116 hektar,

Diğer sanayi alanı → 2.254 hektar

Sanayi alanının büyüklüğü açısından ilk 15 il arasında 13. sıradayız.

Ankara (36.101 hektar)

Konya (22.267 hektar)

Sivas (19.218 hektar)

Bursa (10.339 hektar)

Adana (9.727 hektar)

Tekirdağ (9.596 hektar)

İstanbul (8.731 hektar)

İzmir (8.728 hektar)

Hatay (8.499 hektar)

Kayseri (8.349 hektar)

Eskişehir (7.470 hektar)

Gaziantep (7.340 hektar)

Kocaeli (6.487 hektar)

Düzce (6.032 hektar)

Şanlıurfa (5.094 hektar)

Sanayi alan oranı açısından ilk 15 il arasında 2. sıradayız. (sanayi alanları toplamının/il yüzölçümüne oranı)

Düzce → %2,42

Kocaeli → %1,90

İstanbul → %1,59

Tekirdağ → %1,55

Hatay → %1,53

Ankara → %1,40

Gaziantep → %1,07

Bursa → %0,95

İzmir → %0,73

Adana → %0,70

Sivas → %0,68

Konya → %0,54

Eskişehir → %0,53

Kayseri → %0,49

Şanlıurfa → %0,26

TR’deki toplam Organize Sanayi Bölgesi Alanları → 109.140 hektar (7. sıradayız.)

Ankara → 5.978 ha

Tekirdağ → 5.863 ha

Bursa → 5.305 ha

Konya → 4.809 ha

Gaziantep → 4.728 ha

İzmir → 4.358 ha

Kocaeli → 4.030 ha

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Konumunun ve ilimizde bulunan 35 liman ve iskelenin ilimizi rekabetçi kıldığını biliyoruz. Konum olarak çok şanslı bir il (Avrupa ile Asya bağlantı yolları üzerinde ve Avrupa pazarına çok yakın). Sanayi kuruluşlarının doğal bir liman olan İzmit Körfezi etrafında konuşlanması firmalarımıza lojistik anlamda da önemli fırsatlar sunuyor.

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2021 yılında limanların ilimiz gelirlerindeki payı %65 civarındadır. (Kocaeli vergi gelirlerinde içinde ithalde alınan KDV vergisinin payı → %65)

2021 yılı Vergi Gelirleri → 110.216.808, İthalde Alınan KDV → 71.278.248)

(2020 → %46, 2019 → %44, 2018 → %43)

Sonuç olarak; Türkiye imalat sanayine %13 katkı sağlayan ilimiz diğer illere göre çok daha ufak bir alanda üretim yapmaya çalışıyor. Bu sebeple ilimizde yeni sanayi parsellerine ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz.