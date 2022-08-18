Olay, dün gece saatlerinde İzmit Karabaş Mahallesi Mimar Sinan Köprüsü altında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında bilinmeyen bir sebeple kavga çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgaya polis memuru biber gazı ile müdahale etti. Polisleri görünce korkan gençler ise olay yerinden kaçarak uzaklaştı. O anlar vatandaş kamerası tarafından kaydedildi.
18 Ağu 2022 - 12:11- Asayiş Güncelleme: 18 Ağu 2022 - 12:12
Gençler köprü altında kavgaya tutuştu
Kocaeli’de iki grup arasında çıkan kavgada tekme ve yumruklar havada uçuştu. Polis ekiplerinin biber gazı ile müdahale ettiği gençler hızla olay yerinden uzaklaştı. O anlar vatandaş kamerasına yansıdı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.