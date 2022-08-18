18 Ağu 2022 - 12:21- Gündem G: 18 Ağu 2022 - 12:31

Körfez Alparslan Türkeş Spor Kompleksine bakım yapılacak

Körfez Alparslan Türkeş Spor Kompleksi'nin bakımının yapılmasına ilişkin düzenlenen ihalede en düşük teklif 3 milyon 181 bin 885 TL oldu.
Körfez Alparslan Türkeş Spor Kompleksine bakım yapılacak mask

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi,  Kocaelispor'un antrenmanlarına da ev sahipliği yapan Alparslan Türkeş Spor Kompleksi futbol stadının çim sahasını sentetik çime revize ederek, bakımını yapacak. Büyükşehir Belediyesi İhale Salonu’nda düzenlenen ihaleye 7 firma katılırken, en düşük teklif 3 milyon 181 bin 885 TL 91 kuruş oldu.
1790 kişi kapasiteli Alparslan Türkeş Spor Kompleksi’nde mevcut sahanın sentetik çim yapım işini gerçekleştirilecek. Yapılacak işler çerçevesinde, mevcut bulunan çim sahanın sentetik çime revizyonu, altyapı sisteminin değiştirilmesi ve 2 küçük yedek kulübesi yapımı bulunuyor.
# Kocaelispor

18 Ağu 2022 - 12:21 - Gündem

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