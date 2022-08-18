Hürriyet, Fox TV ‘Çalar Saat’ programına konuk olacak

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet yarın sabah saat 08.00’da Fox TV’de yayınlanacak olan Çalar Saat programına katılarak sunucu Ezgi Gözeger’in sorularını yanıtlayacak. Başkan Hürriyet programda İzmit’te özellikle kadınlara, çocuklara ve dezavantajlı gruplara yönelik faaliyete geçirilen sosyal projeleri tüm yurttaşlarla paylaşacak.

CUMA SABAHI 8’DE

Sosyal belediyecilik çalışmalarına örnek teşkil eden önemli projeler hakkında bilgi sahibi olmak isteyen tüm vatandaşlarımız yarın saat 08.00’da Fox TV’de yayınlanacak Çalar Saat programını izleyebilirler.