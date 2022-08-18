Hürriyet, Fox TV ‘Çalar Saat’ programına konuk olacak

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet yarın sabah saat 08.00’da Fox TV’de yayınlanacak olan Çalar Saat programına katılarak sunucu Ezgi Gözeger’in sorularını yanıtlayacak. Başkan Hürriyet programda İzmit’te özellikle kadınlara, çocuklara ve dezavantajlı gruplara yönelik faaliyete geçirilen sosyal projeleri tüm yurttaşlarla paylaşacak.
CUMA SABAHI 8’DE
Sosyal belediyecilik çalışmalarına örnek teşkil eden önemli projeler hakkında bilgi sahibi olmak isteyen tüm vatandaşlarımız yarın saat 08.00’da Fox TV’de yayınlanacak Çalar Saat programını izleyebilirler.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.