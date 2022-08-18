18 Ağu 2022 - 12:38- Spor G: 18 Ağu 2022 - 12:41

Kocaelispor’da 2 ayrılık

Kocaelispor, Berat Kartal ve Denizalp Özdemir'i kiraya gönderdiğini duyurdu.

Kocaelispor’da 2 ayrılık mask
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TFF 2. Lig ekibi  Kocaelispor, kadrosunda bulunan 2 genç futbolcusunu kiralık olarak gittiğini açıkladı. Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Berat Kartal’ın 1 yıllığına Gümüşhanespor’a, Denizalp Özdemir’in ise 1 yıllığına Belediye Derincespor’a kiralandığı duyuruldu.
# Kocaelispor

18 Ağu 2022 - 12:38 - Spor

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