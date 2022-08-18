TFF 2. Lig ekibi Kocaelispor, kadrosunda bulunan 2 genç futbolcusunu kiralık olarak gittiğini açıkladı. Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Berat Kartal’ın 1 yıllığına Gümüşhanespor’a, Denizalp Özdemir’in ise 1 yıllığına Belediye Derincespor’a kiralandığı duyuruldu.
18 Ağu 2022 - 12:38- Spor Güncelleme: 18 Ağu 2022 - 12:41
Kocaelispor’da 2 ayrılık
Kocaelispor, Berat Kartal ve Denizalp Özdemir'i kiraya gönderdiğini duyurdu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.