CHP Derince'de aday olacağı konuşulan Bilgin: Kimin ısrarıyla çıktım diye sorarsanız...

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Derince'de mevcut yönetimnden 9 kişinin istifası sonrasında ilçe başkanı Elvan Sarım ve ilçe yönetimi karar alma yetkisini kaybetmiş, ilçeyi seçime götürebilmek için geçici yönetim kurulu atanmıştı. Kurul, yaptığı açıklamada "yönetim kurulu toplantısında alınan kararlar gereği 18 Eylül 2022 tarihinde olağan üstü kongre takvimi kararlaştırılmış olup kongre takvimine uygun çalışmalar başlatılmıştır" ifadelerine yer vermişti.

"PAZARTESİ, SALI GÜNÜ AÇIKLAMA YAPMAYI PLANLIYORUM"

Adaylığı konuşulan CHP Derince eski İlçe Başkanı Atasoy Bilgin, gazetemize açıklamalarda bulundu. Bilgin yaptığı açıklamada süreci değerlendirdiğini belirterek, "Birçok aday var. Bu konuda görüşmeler de devam ediyor. Üst kurul yeni kuruldu. Onlarla da görüştüm. Görüşmeleri tamamlayıp herkesi bir arada birleştirip karar vermek daha doğru geldi. Adaylıkla ilgili pazartesi, salı günü açıklama yapmayı planlıyorum" dedi.

"KİMİN ISRARIYLA ÇIKTIN DİYE SORARSANIZ..."

Görevden alınan Birkan Koçak'ın desteklediği aday olarak lanse edilen Bilgin, bu iddialarla ilgili olarka net konuştu. Bilgin, "Bazı gazeteler saldırmaya çalışıyor. 2004-2010 yılları arasında ilçe başkanlığı yaptım. 2007 milletvekiliği seçiminde ilçe başkanıydım. 30 yaşında ilçe başkanı oldum 35 yaşında bıraktım. Makine mühensiyim. MMO'da üst kurul üyesiyim. Bulunduğum her yerde demokrasi mücadelesi içerisindeyim. Elvan benim dönemimde gençlik kolları başkanlığı yapmış bir arkadaş. Caner de öyle. Bunları partiye üye yapan benim. Sonuçta bu yapılan hareket, onların izindeyken düşürülmesi beni tetikleyen olay o oldu. Kimin ısrarıyla çıktım diye sorarsanız Elvan Sarım'ın ve Caner Yeni'in ısrarıyla çıktım" ifadelerinde bulundu.