18 Ağu 2022 - 15:11- Ekonomi G: 18 Ağu 2022 - 15:12

Sabancı’nın ilk 6 aylık yatırımı 6.4 milyar TL oldu

Sabancı Holding, ilk 6 aylık dönemde kombine satışlarını yüzde 162 artışla 165 milyar TL seviyesine yükseltti. Aynı dönemde 6.4 milyar TL kombine yatırım yapan Sabancı Holding’in altı aylık konsolide net kârı ise 16.3 milyar TL oldu.  

Sabancı’nın ilk 6 aylık yatırımı 6.4 milyar TL oldu mask

Sabancı Holding CEO’su Cenk Alper, “Sabancı Topluluğu olarak, küresel çapta yaşanan belirsizlikler ve bu belirsizliklerin getirdiği zorlu koşullara rağmen, sürdürülebilirlik ve dijitalleşmeyi pusula kabul ederek yolumuza güçlü bir şekilde devam ediyoruz. Fiziki sınırların her geçen gün ortadan kalktığı dünyada, ortaya koyduğumuz ‘yeni ekonomi’ odaklı büyüme stratejimiz, Dünya’nın Sabancı’sı yaklaşımımızın en önemli itici gücü konumunda” dedi. Yeni ekonomi odaklı büyüme stratejilerinin vazgeçilmez unsuru olan dijital teknolojiler alanında 2022’de önemli yatırımları hayata geçirdiklerini söyleyen Cenk Alper, şunları dile getirdi:

DİJİTAL DÖNÜŞÜM

“Siber güvenlikte özellikle operasyonel teknolojiler konusunda dünyanın önde gelen startuplarından birisi olan Radiflow ve veri odaklı dijital pazarlama alanında faaliyet gösteren SEM şirketlerine yatırımlarımızı gerçekleştirdik. Öte yandan Sabancı Holding Kurumsal Girişim Sermayesi Fonu aracılığıyla, bulut teknolojileri şirketi Bulutistan ve yapay zekâ odaklı akıllı asistan hizmetleri konusunda uzmanlaşmış Zack.ai ile son olarak dijital sağlık alanında yapay zekâ tabanlı hastalık yönetimi ve telesağlık hizmeti platformu geliştiren Albert Health’e yatırımımızı tamamladık.”
# ile, bir, sağlık

18 Ağu 2022 - 15:11 - Ekonomi

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