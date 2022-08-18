"Ülkemizin bir Otomotiv Bakanlığı'na ihtiyacı var”

İkinci el araç sektörünün önde gelen kurumsal şirketlerinden Otomerkezi.net, son dönemde gündeme gelen tüm konular ve pazarın geleceği ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Birkaç gün önce sıfır kilometre araçlarda yapılan stokçuluğa karşı getirilen önlemin, geçici bir çözüm olduğunu kaydeden Otomerkezi.net CEO'su Muhammed Ali Karakaş, "Bugün Türkiye'de her 30 kişiden 1'i otomobil alıp satma işiyle uğraşıyor ve getirilen yönetmelik bireyleri kapsamıyor.

YÜKSEK FAİZ VE VERGİ SİSTEMİ

Fiyatlarda yüzde 5-6 bandında bir düşüş yaşanacağını öngörüyoruz. Ancak döviz kuru, tüketici finansmanında vatandaşın karşılaştığı yüksek faiz, vergi sistemimizdeki aksaklıklar gibi çözülmesi gereken birçok husus var ve fiyatlara asıl etki edecek etkenler bunlar. Ülkemizin artık tümüyle sektör dinamiklerine hakim bir Otomotiv Bakanlığı'na ihtiyacı var." şeklinde konuştu.