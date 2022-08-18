18 Ağu 2022 - 15:11- Ekonomi G: 18 Ağu 2022 - 15:13

Milli Piyango’dan 25 milyon TL ikramiye

Milli Piyango 30 Ağustos Zafer Bayramı özel çekilişinde büyük ikramiye 25 milyon TL, ikinci kategori ikramiyesi ise 5 milyon TL olacak  

Milli Piyango 30 Ağustos Zafer Bayramı özel çekilişi biletleri satışa sunuldu. Bilet fiyatları tam 100 TL, yarım 50 TL ve çeyrek bilet 25 TL olarak belirlendi. 25 milyon TL’lik büyük ikramiyeye ek olarak, ikinci kategori çekilişinde de 5 milyon TL‘lik ikramiye kazanma şansı olacak.

ÖZEL ÇEKİLİŞ BİLETLERİ

Oyun severler, 30 Ağustos Zafer Bayramı özel çekilişi biletlerine gezici bayi ve sabit bayilerin yanı sıra online olarak www.millipiyangoonline.com adresinden, Milli Piyango Şans Oyunları uygulamasından ve sabit bayilerdeki oyun terminallerinden dijital bilet olarak ulaşabilecekler.

ÇEKİLİŞ SAAT 17.30’DA

Sisal Şans tarafından 30 Ağustos Salı, saat 17.30’da gerçekleştirilecek çekiliş, www.millipiyangoonline.com sitesinden ve Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı yayınlanacak. Her çekilişte olduğu gibi sonuçlara https://www.millipiyangoonline.com/milli-piyango/sonuclar adresinden ulaşılabilecek.
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18 Ağu 2022 - 15:11 - Ekonomi

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