İhtiyaç Kredisi Çekme Şartları Nelerdir?

Finansal ihtiyaçlarınızı karşılayabilmek için bankaların sunduğu ihtiyaç kredilerinden sizler de yararlanabilirsiniz. Bunun için belirli koşulları yerine getirmeniz yeterlidir. İhtiyaçlarınızı ve isteklerinizi hayata geçirebilmek için belirli bir desteğe ihtiyaç duyuyorsanız, ihtiyaç kredileri bu noktada sizler için yararlı olabilir.

Türkiye’de reşit olmak için 18 yaşını doldurmuş olmanız gerekir. Bankalardan kredi çekebilmek için de 18 yaş sınırı vardır. İhtiyaç kredilerinden yararlanmak istiyorsanız yaş sınırını göz önünde bulundurmalısınız. Aynı zamanda en önemli noktalardan birisi kredi notunuzdur.

Finansal yaşantınıza göre şekillenen kredi notunuz ne kadar olumlu ve yüksek olursa, ihtiyaç kredisi başvurusunun onaylanması ihtimali o kadar artar. Kredi ve kredi kartı borçlarınızı zamanınızda ödüyorsanız, mevcut kredi ya da kredi kartı borçlarınızı da aksatmadan ödüyorsanız kredi notunuzda problem olmayabilir. Fakat kredi notu belirlenirken birçok farklı faktör göz önünde bulundurulabilir.

İhtiyaç Kredisi için Hangi Kriterler Önemli?

Bankaların taleplerine göre şartlarda değişkenlik ortaya çıkabilir. Kredilerin aylık taksitlerinin ortalama iki katı kadar gelire sahip olmanız, ihtiyaç kredisi başvurularının olumlu sonuçlanmasında etki sahibidir. Farklı bir kredi ödemeniz devam ediyorsa bu durumda aylık gelirinizin daha yüksek olması sizlerden talep edilebilir. Ek olarak aylık gelirinizi maaş bordrosu gibi geçerli belgeler ile belgelemeniz sizlerden talep edilebilir.

İhtiyaç kredilerinden yararlanabilmek için sigortalı olarak çalışma sürenizin belirli bir noktaya gelmiş olması gibi şartlar karşınıza çıkabilir. Bu durum, bankaların değerlendirme kriterlerine göre değişkenlik gösterebilir. SGK’lı olarak çalışan birinin son iş yerinde ortalama en düşük 3 ay toplamda ise en az 12 ay sigortalı olarak çalışmış olması gerekebilir.

Memur olarak çalışan veya emekli olan kişilerden belirli bir süre çalışmış olması beklenmeyebilir. Fakat bu kişilerin değerlendirilmesinde kredi notları büyük bir rol üstlenir. Emekli aylığına sahip kişinin aldığı gelire ek olarak çeşitli hesaplamalarının yapılması gerekebilir. İhtiyaç kredilerinde her bankanın farklı şartları olabileceğini unutmadan hareket etmelisiniz. İhtiyaç kredisi için dilerseniz Enpara.com’un detaylarını da inceleyebilirsiniz. Böylelikle ihtiyaç kredisi başvurusunu yaparken eksiksiz ilerleyebilir ve ihtiyacınız olan krediye sahip olabilirsiniz.