Şenses: Yılların verdiği tecrübeyle bu sorunları bertaraf ederim diye düşünüyorum

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Derince'de mevcut yönetimnden 9 kişinin istifası sonrasında ilçe başkanı Elvan Sarım ve ilçe yönetimi karar alma yetkisini kaybetmiş, ilçeyi seçime götürebilmek için geçici yönetim kurulu atanmıştı. Kurul, yaptığı açıklamada "yönetim kurulu toplantısında alınan kararlar gereği 18 Eylül 2022 tarihinde olağan üstü kongre takvimi kararlaştırılmış olup kongre takvimine uygun çalışmalar başlatılmıştır" ifadelerine yer vermişti.
"DERİNCE'DE BÜYÜK YARA ALDI"
CHP Derince eski İlçe Başkan Yardımcısı ve eski ilçe başkan adayı Kerim Şenses adaylığıyla ilgili gazetemize yaptığı açıklamada, "Biz arkadaşlarla bu hafta sonuna kadar değerlendirme yapıyoruz. Önümüzdeki hafta bir gün seçip açıklamamızı yapacağız. il başkanı ve kayyumdaki heyet ile de görüştüm. Önümüzde 2023 seçimi var. Burada bir iyi çalışmayla iktidar olmak, önümüzdeki döenmde yapılacak ilk seçimde Derince'yi almak amacımız. Biraz yara aldık; istenmeyen olaylar yaşandı. Yılların verdiği tecrübeyle bu sorunları bertaraf ederim diye düşünüyorum. 1994'ten beri yöneticiliğim var. bir süre ara verdik hem kendimizi dinlendirdik hem de gelişmeleri uzak olmamak şartıyla izledik. Derince'de gerçekten parti büyük yara aldı. Diğer arkadaşaların da çözüm önerileri var tabi ki ama ben çözerim diyorum" ifadelerine yer verdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.