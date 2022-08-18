Şenses: Yılların verdiği tecrübeyle bu sorunları bertaraf ederim diye düşünüyorum

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Derince'de mevcut yönetimnden 9 kişinin istifası sonrasında ilçe başkanı Elvan Sarım ve ilçe yönetimi karar alma yetkisini kaybetmiş, ilçeyi seçime götürebilmek için geçici yönetim kurulu atanmıştı. Kurul, yaptığı açıklamada "yönetim kurulu toplantısında alınan kararlar gereği 18 Eylül 2022 tarihinde olağan üstü kongre takvimi kararlaştırılmış olup kongre takvimine uygun çalışmalar başlatılmıştır" ifadelerine yer vermişti.

"DERİNCE'DE BÜYÜK YARA ALDI"

CHP Derince eski İlçe Başkan Yardımcısı ve eski ilçe başkan adayı Kerim Şenses adaylığıyla ilgili gazetemize yaptığı açıklamada, "Biz arkadaşlarla bu hafta sonuna kadar değerlendirme yapıyoruz. Önümüzdeki hafta bir gün seçip açıklamamızı yapacağız. il başkanı ve kayyumdaki heyet ile de görüştüm. Önümüzde 2023 seçimi var. Burada bir iyi çalışmayla iktidar olmak, önümüzdeki döenmde yapılacak ilk seçimde Derince'yi almak amacımız. Biraz yara aldık; istenmeyen olaylar yaşandı. Yılların verdiği tecrübeyle bu sorunları bertaraf ederim diye düşünüyorum. 1994'ten beri yöneticiliğim var. bir süre ara verdik hem kendimizi dinlendirdik hem de gelişmeleri uzak olmamak şartıyla izledik. Derince'de gerçekten parti büyük yara aldı. Diğer arkadaşaların da çözüm önerileri var tabi ki ama ben çözerim diyorum" ifadelerine yer verdi.