18 Ağu 2022 - 16:02- Siyaset G: 18 Ağu 2022 - 16:08

Yenidoğanlı Akbulut ailesine parti rozetlerini Kılıçdaroğlu taktı

İzmit Yenidoğan Mahallesi sakinlerinden Akbulut ailesi CHP’ye üye oldu. Ailenin parti rozetini CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu taktı.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
Yenidoğanlı Akbulut ailesine parti rozetlerini Kılıçdaroğlu taktı mask
+1
Haber albümü için resme tıklayın

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kocaeli İl Başkanı Harun Yıldızlı, İzmit Yenidoğan Mahallesi sakinlerinden Akbulut ailesini CHP’ye üye yaptı. Ailenin parti rozetini CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu taktı. Geçtiğimiz haziran ayında İzmit’te sokakta oynarken otomobilin çarptığı 3 yaşındaki Ertuğrul Poyraz Akbulut’un cenaze törenine İl Başkanı Harun Yıldızlı ve CHP kadroları ailenin acı gününde yanında olmuştu. Yıldızlı aile ile birlikte Ankara’da düzenlenen üye katılım programına giderek aileyi partiye üye yaptı.

KIYMETLİ KARDEŞLERİM”

Yıldızlı yaptığı açıklamada, “Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da düzenlenen Üye Katılım programında İzmit Yenidoğan Mahallesi sakinlerinden kıymetli kardeşlerim Müslüm Akbulut, Übeyit Akbulut, Hasan Akbulut, Furkan Akbulut ve Serkan Akbulut'a parti rozetlerini takdim etti” ifadelerine yer verdi.

# ile, başkanı

18 Ağu 2022 - 16:02 - Siyaset

Muhabir  Nazım Özgün Erbulan

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.073.000 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Kırveli, KTO’da seminer verdi mask
Kırveli, KTO’da seminer verdi
İş insanı Bülent Tekin’den BTP’li Can’a ziyaret mask
İş insanı Bülent Tekin’den BTP’li Can’a ziyaret
"Ülkenin psikolojisini bozdunuz" mask
"Ülkenin psikolojisini bozdunuz"
“Bankalar karını %400’e katladı, vatandaş dar boğaza düştü” mask
“Bankalar karını %400’e katladı, vatandaş dar boğaza düştü”
Türkkan, Bakan Kurum’a olası depremi sordu mask
Türkkan, Bakan Kurum’a olası depremi sordu
Tarhan: Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iflasa sürükleniyor mask
Tarhan: Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iflasa sürükleniyor
Anket Asgari ücrete yapılan zammı yeterli buluyor musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL