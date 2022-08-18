Yenidoğanlı Akbulut ailesine parti rozetlerini Kılıçdaroğlu taktı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kocaeli İl Başkanı Harun Yıldızlı, İzmit Yenidoğan Mahallesi sakinlerinden Akbulut ailesini CHP’ye üye yaptı. Ailenin parti rozetini CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu taktı. Geçtiğimiz haziran ayında İzmit’te sokakta oynarken otomobilin çarptığı 3 yaşındaki Ertuğrul Poyraz Akbulut’un cenaze törenine İl Başkanı Harun Yıldızlı ve CHP kadroları ailenin acı gününde yanında olmuştu. Yıldızlı aile ile birlikte Ankara’da düzenlenen üye katılım programına giderek aileyi partiye üye yaptı.

“KIYMETLİ KARDEŞLERİM”

Yıldızlı yaptığı açıklamada, “Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da düzenlenen Üye Katılım programında İzmit Yenidoğan Mahallesi sakinlerinden kıymetli kardeşlerim Müslüm Akbulut, Übeyit Akbulut, Hasan Akbulut, Furkan Akbulut ve Serkan Akbulut'a parti rozetlerini takdim etti” ifadelerine yer verdi.