Büyükşehir’den UlaşımPark’a 325 milyon TL

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ağustos ayı meclis toplantısı bugün SEKA Park’ta bulunan Uluslararası Kongre Merkezinde yapıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın başkanlığında yapılan toplantıda 110 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Meclis toplantısı öncesi muhalefet grubu soru önergeleri sundu. CHP grubu tarafından sunulan önergelerde İlk olarak Gölcük Devlet hastanesi soruldu. 2018 yılında inşat çalışmaları başlayan ve hala bitirilemeyen hastane ile ilgili sunulan önergede süreç ile ilgili bilgi istendi.

OTOBÜS TERMİNALİ İHALESİ 9 EYLÜL’DE

Bir başka önergede ise Gölcük Yeni otobüs Terminali ihalesi soruldu. Yeni ihale tarihini soran CHP’li Meclis üyeleri çalışmalar hakkında bilgi istedi. Önergeye sözlü olarak cevap veren Genel Sekreter Balamir Gündoğdu 9 Eylül tarihinde ihaleye çıkılacağını ifade etti. İYİ Partili Meclis Üyeleri tarafından sunulan bir başkan önergede ise Şehir Hastanesi Çalışmaları soruldu. Önergeye Sağlık Müdürlüğü yazılı olarak cevap verecek.

BÜYÜKŞEHİR ARİŞİVİ İÇİN ALAN ALINDI

Meclis toplantısının ikinci gündem maddesinde Derince Sırrıpaşa Mahallesi'nde bulunan 2 bin 8 metrekarelik Büyükşehir’e ait arsa Derince Müftülüğüne 10 yıllığına tahsis edilmesi maddesi görüşüldü. Yapılacak tahsis ile birlikte Kocaeli Valiliği ve İl Müftülüğü bu alanda Derince İlçe Müftülüğü için bina inşa edecek. Maddede söz alan İYİ Partili Fevzi Canbaz, “Derince yıllar önce Müftülük için karşı değiliz. Henüz adliye binası yok. Kaymakamlık binası yok. Bizim talebimiz aynı bölgeye kaymakamlık ve adliye binasının yapılması” ifadelerini kullandı. Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün konu ile ilgili, Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Kaymakamlık binasının yapılacağını ifade ederek Adliye binasının gerekmediğini ifade etti.

ARŞİV TAŞINACAK

Gündemin 5’in gündem maddesinde Mehmet ALİ Paşa Mahallesinde bulunan Kent Konut’a ait olan 2. bodrum katı satın alınacak. Alan satın alındıktan sonra arşive uygun hale getirilecek Büyükşehir arşivi buraya taşınacak.

ULAŞIM PARK’A SERMAYE

Ulaşıma art arda gelen zamlar sonrası zamların bir kısmını Büyükşehir Belediyesi üstlendi. Özel Otobüslere yapılan yardım nedeni ile UlaşımPark A.Ş’nin bütçesine destek kararı alındı. Mecliste UlaşımPark’ın bütçesine 325 milyon lira sermaye aktarımı kararı görüşüldü. CHP grubu şirketlere para aktarılmasına karşı olduğu için maddeye şerh koydu. Madde oy birliği ile meclisten geçti.

PARKOMAT UYGULMASI İPTAL EDİLİDİ

Toplantıda, Çayırova Fatih Caddesi ve ilçe genelindeki parkomat uygulamasından verim elde edilmemesi nedeniyle uygulamanın iptaline karar verildi. Belde A.Ş tarafından işletilen parkomatın olduğu cadde ve alanlarda bulunan esnaf ve vatandaşların park ücretini ödememesi nedeniyle tahsis iptal edildi.

PROJE YAPAN LİSANS ÖĞRENCİSİNE DESTEK

Meclis gündeminin 10’üncu gündem maddesinde Kocaeli Üniversitesi ve Kocaeli Belediyesi arasında Kocaeli ile ilgili proje üreten yüksek lisans ve doktora öğrencilerine destek verilmesi için başkanlık makamına protokol yapma yetkisi oy birliği ile geçti.

OTOBÜS GARAJI İMARA İŞLENDİ

Büyükşehir Belediyesine ait olan Başiskele Ovacık Mahallesi’ndeki 47 dönüm arazi üzerinde otobüs garajı yapılması projesi imar planlarına işlendi. Büyükşehir’in otobüslerinin bakımlarının yapılacağı, CNG dolum istasyonunun bulanacağı garajdaki otobüslerin Büyükşehir’in toplu taşımada kenttin güneyi için planladığı 41G hattı için kullanılması bekleniyor.

KADIN KONUKEVİ, HUZUREVİ SOSYAL HİZMET MERKEZİ

Kocaeli Valiliği tarafından Darıca Piri Reis Mahallesi’nde yapılması planlanan Kadın Konukevi, Huzurevi, Sosyal Hizmet Merkezi kompleksi Büyükşehir Meclisi’nde imar planlarına işlendi. Madde oy birliği ile meclisten geçti. 16 dönüm arazi üzerinde yapılacak kompleksinin ihalesini Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yapacak.

“TARIM YAPILAN ALAN DEĞİL”

Yapımı devam eden Kocaeli Stadyum Yolu projesi için D-100 ile TEM Otoyolu arasında askeri bölgenin yanında kalan mutlak tarım alanının kamu yararı kararının ardından konut ve ticaret alanına dönüştürülmesi meclise geldi. Muhalefet üyeleri tarım alanının çıkarılması nedeni ile maddeye şerh koydu. Madde ile ilgili konuşan Başkan Büyükakın, “Büyük bir proje. Çok daha büyük kamulaştırma maliyetleri gelecekti. Tarımdan çıkarılan alan tarım yapılan alan değil. Etrafı tamamen konut ve sanayi alanı olarak kullanılıyor. Bundan 100 sene önce gittiğimizden bunların hiçbiri yoktu. Buralar tarım alanıydı. Biz burada yaşam biçimi felsefesini tartışacak değiliz.

“DOĞRU OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM”

Bu bölgede tarım alanlarının kalmasını ısrarla savunmanın doğru olmadığını düşünüyorum. Öyle zannedildiği gibi tüm alanlarımız sanayi için parsellenmiş alan değil. Bu kentin yüzde 50’si orman. Yüzde 29’u tarım arazisi. Vahşi yayılma yok. Maalesef tarım alanları aktif olarak kullanılmıyor” dedi. Madde oy çokluğu ile meclisten geçti. Kararın imara işlenmesi ile birlikte bölgede şuyulandırma yapılacak. Şuyulandırmanın ardından yol çalışması hızlanacak.

CHP GRUBU RET OYU KULLANDI

Yeni Mahalle kentsel dönüşüm alanına kreş yapmak isteyen CHP’li İzmit Belediyesinin parsel bazlı değişiklik talebine CHP’li meclis üyeleri ilkesel olarak ret oyu kullandı. AKP’li meclis üyelerinin oyları ile madde meclisten geçti

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ağustos ayı meclis toplantısın bugün Kocaeli Uluslararası Kongre Merkezinde yapıldı. İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İzmit Belediyesi, Yenimahalle, G23.b.23.c gündem maddesinin görüşülerek karara bağlandığı meclis toplantısının 31’inci gündem maddesi ilginç anlara şahit oldu. CHP’li İzmit Belediyesinin istediği imar değişikliği maddesine CHP grubu ilkesel olarak ret oyu kullandı. Parsel bazlı değişimlere ilkesel olarak onay vermeyen CHP grubu ret oyu kullandı. AKP’li meclis üyeleri de hizmetin önünü kesmemek için evet oyu kullandı.

“HİZMET YAPANLARIN ÖNÜNÜ AÇIYORUZ”

“Yenimahalle Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanında” kalan 1824 ada 22 ve 23 No’lu ve 1825 ada 1 No’lu parseller ile dönüşüm alanı sınırında 3194 sayılı Kanunun 18.madde uygulaması sırasında karşılaşılan teknik sorunların giderilmesi amacıyla muhtelif alanlarda hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili rapor ile ilgili konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Burada bir hizmet yapılıyor. Bu nedenle yaptığımız değişiklik doğru bir değişikliktir. Biz hizmet yapanların önünü açıyoruz” dedi. İzmit Belediyesi Yeni Mahalle kentsel dönüşüm ve gelişim alanında kreş yapmak için talepte bulunmuştu.