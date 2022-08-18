18 Ağu 2022 - 16:06- Eğitim G: 18 Ağu 2022 - 16:07

KYÖF 5. çocuk edebiyatı ödülleri yarışması başlıyor

Bu yıl beşincisi düzenlenen Kocaeli Yüksek Öğrenim Vakfı 5. Çocuk Edebiyatı Ödülleri yarışması başladı.

KYÖF 5. çocuk edebiyatı ödülleri yarışması başlıyor mask
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Geçtiğimiz yıl dördüncüsü düzenlenen KOCAELİ YÜKSEK ÖĞRENİM VAKFI “ÇOCUK EDEBİYATI ÖDÜLLERİ” yarışması bu yıl kapılarını değerli yazarlara tekrar açıyor. Çocukların estetik algılarını geliştiren, edebiyattan zevk almalarını sağlayan Türkçe eserlerin ortaya çıkarılması ve çocuk edebiyatına dikkat çekilmesini amaçlayan yarışmaya yazarlar, 7-11 ve 11+ olarak belirlenen iki yaş gurubuna yönelik öykü ve roman türünde yazılmış yapıtları ile katılabilecekler.

2017 yılında başlayan Çocuk Edebiyatı Ödülleri Yarışması’na katılan çok sayıda eser arasından;

1. Çocuk Edebiyatı Ödülleri 2017 kazananları; Çiğdem SEZER - Juju Beni Unutma - Bilgi Yayınevi, Mustafa Hakkı KURT - Yeşil Çekirgeler Zamanı - Redhouse Kidz Yayınları, Mavisel YENER-Oyun Sevenler Şapka Taksın, Şiir Sevenler Parmak Kaldırsın, Kedi Sevenler Buraya Toplansın – Hep Kitap olurken takip eden yıllarda ödülleri kazanan yazarlar şu şekildedir;

2. Çocuk Edebiyatı Ödülleri 2018 kazananları; Gökhan AKÇİÇEK – Küçük İyilikler Sokağı - Uçan at, Mevlüt SOYSAL – Kuzey’in Maceraları Doğada İki Hafta – Kanes Yayınları, Zeynep ALPASLAN - TOKYO -Redhouse Kidz Yayınları

3. Çocuk Edebiyatı Ödülleri 2019 kazananları; ‘’Roman’’ dalında Vahşi Şeyler adlı kitabıyla Burcu AKTAŞ, ‘’Öykü’’ dalında Dodo Bay Poşet adlı kitabıyla Güliz SÜTÇÜ ve “Öykü Teşvik Ödülü” Bazen İşler Karışır adlı kitabıyla Başak ABDULA

4. Çocuk Edebiyatı Ödülleri 2021 kazananları; ‘’ 7-11 yaş grubu ödülü Ayfer Demirtaş'ın Yeraltı Canavarı’’ ve ‘’11 + yaş grubu ödülü Eşref Karadağ'ın Dedem Bir Maymun’’ adlı kitabına verilmiştir.

Bu yıl yarışmanın Jüri Başkanlığını Feyzullah Yavuz Ulugün (KYÖV Yönetim Üyesi), Jüri üyeliğini ise; Cahit ÖKMEN ( ODTÜ GV Okulları Türkçe ve Edebiyat Koordinatörü), Yrd. Doç. Dr. Hülya ÇEVİRME (Kocaeli Üniversitesi Çocuk Edebiyatı ), Oya GÜNDÜZ AKSU (Şair, Yazar), Selma GÜN (Şair, Yazar, Ressam), Şebnem CENGİZ (ODTÜ GV Özel Kocaeli Okulları Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni) üstlendi.

Yarışmaya katılım için son başvuru tarihi 5 Kasım 2021 olup, başvuru formu kyov.org web sitesinden indirilip doldurularak, eser ile birlikte ödül sekreterliğine ulaştırılacaktır. Yarışmanın, başvuru şartları ve başvuru formu için www.kyov.org sitesini ziyaret edebilirsiniz. Yarışma sonuçlarının açıklanması 17 Aralık 2021, ödül töreni ise; 21 Aralık 2021 tarihinde gerçekleştirilecektir.

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18 Ağu 2022 - 16:06 - Eğitim

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