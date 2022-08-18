Yangın, Kocaeli’nin Gebze ilçesi Adem Yavuz Mahallesi Beylikdağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir güvercin elektrik direğinde akıma kapıldı. Bu esnada ortaya çıkan kıvılcım, ağaçlık alanda yangına sebep oldu. Ormandan yükselen dumanları gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, yangını söndürebilmek için çalışma başlattı. Ekiplerin yoğun çalışmalarının ardından yangın, büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın esnasında ağaçlık alanda bulunan bir kaplumbağa ise itfaiye ekipleri tarafından yanmaktan son anda kurtarıldı. Su verilen kaplumbağa sonra yeniden doğal yaşam alanına salındı. Yangın sonrasında Adem Yavuz Mahallesi’nde elektrik kesintisi yaşandı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
18 Ağu 2022 - 16:10- Asayiş Güncelleme: 18 Ağu 2022 - 16:11
Elektrik akımına kapılan güvercin ağaçlık alanda yangın çıkardı
Gebze'de bir güvercinin elektrik akımına kapılmasıyla çıkan kıvılcım, ağaçlık alanı yaktı. Yangın, büyümeden itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.