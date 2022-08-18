Kocaeli’de 20 aranan şahıs yakalandı

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 20 aranan şahıs yakalandı. Bugün gerçekleştirilen operasyonda çeşitli hırsızlık, dolandırıcılık, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, kasten yaralama, görevi yaptırmamak için direnme ve cebir tehdit veya hile kullanarak kişi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından 1 ile 17 yıl hapisle aranan 20 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şahıslar emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.