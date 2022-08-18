Kocaeli’de 20 aranan şahıs yakalandı

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 20 aranan şahıs yakalandı. Bugün gerçekleştirilen operasyonda çeşitli hırsızlık, dolandırıcılık, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, kasten yaralama, görevi yaptırmamak için direnme ve cebir tehdit veya hile kullanarak kişi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından 1 ile 17 yıl hapisle aranan 20 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şahıslar emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecek.